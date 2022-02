SJL: sujetos jalonean y golpean a joven karateca para robarle

Con información de Mary Luz Aranda/ URPI-LR

Momentos de terror vivió una joven universitaria tras ser asaltada solo tres cuadras de su domicilio ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Cabe resaltar que, pese a su preparación en artes marciales mixtas, sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo debido a los jalones y golpes.

Este brutal ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Los Chasquis con Las Quenas. La afectada regresaba a casa cuando fue interceptada raudamente por dos hampones, quienes intentaron robarle su celular y una cartera.

“Yo comencé a correr, me jalan del cabello y me caigo. El otro me apuntó con el arma de fuego. Yo estaba con un morral en el pecho e intentaron robarme, por ello tengo lesiones en el cuello”, dijo la agraviada a La República.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron cuando los hampones llegaron y huyeron en un auto color guinda con casquete de taxi. Además, registraron la violenta agresión contra la joven estudiante de Ciencias de la Comunicación.

“¡Es frustrante cuando te quitan las cosas! Solo quería llegar a mi casa y actué por instinto. Yo practiqué artes marciales mixtas y de repente la fuerza que yo puse me permitió aguantar los golpes y jaladas de cabello”, contó la afectada.

Finalmente, los hampones escaparon sin llevarse nada de su víctima por los gritos de los vecinos del lugar. Según la denunciante, este episodio traumático la dejó varios días sin poder hablar.