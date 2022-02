Contraloría advirtió que colegios no tienen las condiciones para el retorno de las clases

Para verificar las condiciones de las instituciones educativas ante el retorno de las clases presenciales y semipresenciales en marzo de 2022, la Contraloría General de la República inició el operativo nacional en la región Lambayeque, con la intervención de 257 instituciones educativas.

Así lo informó el gerente regional de Control, Tomás Tello, quien detalló que esta labor de control la desarrolla 25 auditores agrupados en 10 equipos que realizarán trabajo de campo en los 38 distritos hasta el 18 de febrero del año en curso.

Del total de centros educativos, 179 son de nivel primaria y 78 del nivel secundario. El distrito de Olmos concentra el mayor número de intervenciones con 49 escuelas, mientras en el distrito de Chiclayo se visitará a 24 instituciones educativas.

Asimismo, en el distrito de Incahuasi son 20 colegios y en los distritos de Mórrope y Cañaris se inspeccionará a 19, respectivamente.

Evaluación

El funcionario explicó que el trabajo de control comprende tres aspectos: condiciones de bioseguridad (señaléticas, puntos de desinfección, espacios cerrados y espacios abiertos), gestión (entrega de texto), e infraestructura y mobiliario.

“A estos puntos se suma la contratación de personal, equipos y entrega de tablets. Este control simultáneo advertirá situaciones de riesgo que pueden entorpecer el inicio de las clases” , sostuvo a los medios de comunicación.

El equipo de control inspeccionó el colegio San José. Foto: Contraloría

San José con problemas

Sobre las condiciones del emblemático colegio San José, el funcionario manifestó que no tiene las condiciones para albergar a los escolares. Advirtió que las aulas no han recibido mantenimiento, el mobiliario (carpetas y sillas) está deteriorado, las iluminarias en mal estado, y las ventanas y puertas no tienen vidrio.

“Se elaborará un informe que se presentará al Ministerio de Educación a fin de que se subsanen las observaciones”, refirió.

Con relación a la situación de los colegios de Olmos y Cañaris, Tello aseguró que es grave, pues se detectó instituciones educativas que no tienen suministro de agua ni alcantarillado. Añadió que hay problemas en la entrega de tablets y chips.