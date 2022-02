Arequipa: tarifas de agua para Majes I y Majes II serán distintas aclara Autodema

Por: Roberth Orihuela Q.

La tarifa de agua para el proyecto de irrigación Majes Siguas I, más conocido como El Pedregal, será distinta a la que pagarán los empresarios agroindustriales de Majes Siguas II. Así lo aclaró ayer el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo Ambia. Ello en respuesta al consejero Elmer Pinto Cáceres, presidente de la Comisión de Agricultura. Este aseguró que los agricultores de Majes I pagarán más de S/ 4.000 al año.

Arroyó precisó que los agricultores no pagan más de S/ 400 soles al año por sus parcelas de 5 hectáreas. Ayer, en conferencia de prensa, el gerente ejecutivo de Autodema explicó que serán tarifas diferenciadas .

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hoy los agricultores de El Pedregal pagan solo S/ 0.00327 soles por cada metro cúbico de agua para riego. En promedio cada agricultor consume 23.138 metros cúbicos por hectárea. Haciendo los cálculos en 5 hectáreas cada agricultor paga en promedio S/ 378.30 al año.

Si hay Majes Siguas II, el sistema de infraestructura mayor de riego será operado por Cobra, la empresa concesionaria. De acuerdo a Autodema, la tarifa prevista para los agricultores de Majes I será de S/ 0.00578 por metro cúbico . La idea es que reduzcan el módulo de agua con nuevas técnicas de riego a 13.000 m3 en 5 hectáreas para pagar menos. De lo contrario, el abono será de S/ 668.7 al año, un aumento casi de 100% . Aunque esta tarifa variará cada 12 meses.

Las parcelas de 200 hectáreas en Majes Siguas II pagarán más. Será S/ 0.253 por metro cúbico de agua. Esto significa que al año terminarán pagando S/ 683 100. Una diferencia abismal.

Arturo Arroyo explicó que la diferencia se debe a que el proyecto Majes Siguas II está pensado para la gran industria agroexportadora y no para pequeños agricultores. Además, señala que en la segunda etapa de Majes Siguas la filosofía será el ahorro del agua, es por esto que se cobrará mucho más. “En Majes I los agricultores a veces riegan el doble del tiempo necesario. Pero en Majes II, por el costo del agua, nadie va a desperdiciar una gota”, dijo el funcionario.

Costo de Agua para Majes I y Majes II. Infografía: Roxana Mamani

Arroyo Ambia destacó que lo que hoy pagan los agricultores de Majes I no alcanza para dar mantenimiento a la infraestructura de riego; que son los canales y túneles que llevan el agua desde la represa de Condoroma hasta las pampas de Majes. “El gasto por mantenimiento bordea los 22 millones de soles al año, pero la Junta de Usuarios solo aporta S/ 979 870, eso es apenas el 4.46%, el resto lo asume el Estado”, explicó.

El funcionario pidió a los agricultores no hacer caso a las versiones del consejero Pinto. “Hay que decir la verdad y no generar zozobra. Lo único que le pedimos es que emita el predictamen y deje que el pleno de consejeros decidan si va o no la Adenda 13″, declaró.

Pinto señaló a La República que emitir un predictamen para la adenda 13 no tiene sentido, puesto que el concesionario ya inició el trato directo. “Es más, esta es nuestra oportunidad para que Autodema resuelva el contrato y replantear el proyecto sin entregar las tierras de Majes II a 4 o 5 empresas extranjeras”, dijo. Empero, dijo que hará el predictamen de acuerdo a los plazos del Consejo Regional. “Son 45 días calendarios los que tenemos para pronunciarnos desde que recibimos el texto de la Adenda 13 el pasado 7 de enero”, finalizó.

Superan riesgos advertidos por la Contraloría

Sobre las 4 observaciones realizadas por la Contraloría a la Adenda 13, el gerente de Desarrollo del Proyecto Majes Siguas II, René Cruz, aclaró que estas no inhabilitan la Adenda, pero ya han tomado las previsiones para mitigar los riesgos. Sobre la cláusula anticorrupción, señaló que el contrato caducará en caso se demuestre actos de corrupción en la concesión del proyecto, además no se le reconocerá ningún pago y se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento. Las otras como el pago de los US $ 104 millones y la caducidad del contrato también han sido levantadas. Incluso en la entrega de control del proyecto ya se avanzó con la compra de terrenos ubicados en la zona de embalse de la represa de Angostura. Solo faltan 4 por adquirir mediante expropiación.