Arequipa: declaratoria de emergencia golpearía reactivación del turismo

Ante la posibilidad de que las autoridades regionales soliciten un estado de emergencia para mitigar la inseguridad ciudadana en Arequipa, algunos representantes del sector turismo y gastronómico se mostraron en contra. Señalan que la paralización de actividades no eliminará la delincuencia, por el contrario piden acciones y un plan claro por parte de las autoridades policiales.

Jorge Valderrama Salinas, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT), indicó que en principio un Estado de Emergencia provocaría que los turistas no se animen a venir a la ciudad. “Los turistas quieren estar en un lugar donde haya seguridad y la paralización de actividades no es una buena carta de presentación”.

Además Valderrama Salinas criticó a las autoridades, dijo que estarían buscando una salida fácil que no resolvería el problema de inseguridad ciudadana. “¿Hay que encerrarnos para que no nos roben? Eso no es así. Qué está haciendo la policía, dónde está la inteligencia policial que no persigue a los criminales. Y dónde está el gobierno que no aplica las normas y deporta a los extranjeros que delinquen. Lo que se necesita es una estrategia clara por parte de las autoridades”, dijo el representante de turismo.

Por su parte Miguel Barreda Delgado, coordinador de la Asociación Picantera de Arequipa, se expresó en el mismo sentido. Indicó que el aumento de la delincuencia con el uso de violencia y armas de fuego no es algo común en la ciudad. Pero un Estado de Emergencia no resolverá el problema. “Lo que deben hacer las autoridades es no solo combatir la delincuencia, sino también el origen de esta. ¿Por qué hemos permitido que la delincuencia llegue a este extremo? Las autoridades policiales deben responder y tomar acciones más concretas”.