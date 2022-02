Temblor de 6.8 en Amazonas: alcalde de Santa María de Nieva descartó daños en casas y muertes

El sismo de magnitud 6.8 que se registró este jueves en el kilómetro 90 al este de Santa María de Nieva, Condorcanqui, en Amazonas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), no ha dejado víctimas mortales o daños materiales, precisó el alcalde Héctor Requejo.

“Desde Condorcanqui, informales que hemos sentido el sismo en gran intensidad, pero no tenemos problemas de daños de casas, de muertes, todo está en orden. Solamente con el susto que nos ha dado, esperando que no haya ninguna réplica”, dijo a RPP.

El burgomaestre de Santa María de Nieva señaló que las comunidades nativas no tienen infraestructuras que den mucho riesgo a un sismo, “salvo que sea un terremoto de gran intensidad que pueda abrir la tierra”.

“En las comunidades casi no ocurren esos problemas como en la ciudad. Aquí en Nieva, donde las casas son de mayor infraestructura, con edificios, la vez pasada sufrieron daños, no muy graves. Esperemos que en este movimiento que ha habido, vamos a hacer la verificación, no haya ocasionado algún daño más. Eso lo estaremos reportando de acá a unas tres o cuatro horas”, agregó.

¿Qué hacer en caso de sismo?