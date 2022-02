Gabinete con voces que respaldan la contrarreforma universitaria

Posible cambio de rumbo. No solo en el Pleno del Congreso, sino también desde el Ejecutivo ven con buenos ojos el dictamen, aprobado en primera votación, que debilita el rol supervisor de la Sunedu e incorpora en su consejo directivo a representantes elegidos por las mismas universidades, una figura similar a la de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Contrario a la posición de su antecesora Mirtha Vásquez, el nuevo jefe del gabinete, Héctor Valer, consideró que el Poder Ejecutivo no observará la norma promovida por Renovación Popular, Perú Libre y Fuerza Popular; aunque agregó que esto deberá ser discutido en el Consejo de Ministros. “La Sunedu no legisla, quien legisla es el Congreso. Y si hace eso y los del Ejecutivo vemos que está enmarcado dentro del derecho, pues así lo recomendaremos al presidente Pedro Castillo”, señaló en RPP.

“Sin opiniones técnicas”

Para Valer Pinto, egresado de la denegada Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), la ley “no se ha dado de la noche a la mañana”, sino ha pasado por el debate de la Comisión de Educación y el del Pleno. “Lo que plantean es que no se dependa del Minedu, que haya una nueva estructura, con autonomía. Mi opinión será consensuada con el sector Educación”, dijo.

No obstante, exministros de Educación, como Ricardo Cuenca, ya han alertado de que esta propuesta, más bien, le resta autonomía a la Sunedu y limita su rol fiscalizador; además de que fue aprobada en el Congreso con “argumentos falsos” y sin oír a los técnicos del Minedu y de la Superintendencia. “Es importante que el premier explique políticamente cuál es el argumento por el que no la van a observar si desde el Minedu hay informes técnicos que dicen que el proyecto no es viable”, afirmó Cuenca.

Pero esa no solo es la posición de Valer. Durante el debate del martes en el Pleno, la nueva ministra de la Mujer, Katy Ugarte, también congresista de Perú Libre, defendió el polémico dictamen. “La Sunedu es un organismo dependiente al poder político de turno, especialmente de la argolla –por no decir de la mafia en el Minedu–, que se lleva dinero fácil con las consultorías”.

Pues bien, en Educación está su ahora colega, Rosendo Serna, quien aún no ha dado una posición oficial sobre la contrarreforma. Sin embargo, tras el consejo de ministros de ayer, se informó que el Minedu realizará una evaluación de esa propuesta. En tanto, a solicitud del presidente Pedro Castillo, se llevará a cabo una sesión extraordinaria del gabinete, cuyo único punto de la agenda será el análisis del Minedu sobre dicha norma.

Hay que precisar que en el nuevo gabinete también se encuentra el abogado César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, hoy a cargo de la Cancillería, quien tras la publicación de la actual Ley Universitaria (2014) sostuvo que esta garantiza la autonomía y era constitucional. Incluso, el 2010, cuando presidía el TC, se emitió la sentencia en la que se recomendaba la creación de la Sunedu. Y en el 2015, representó al Minedu ante una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la norma, la cual no prosperó y se ratificó que no vulnera la autonomía.

“Victoria pírrica”

La postura del nuevo titular de la PCM difiere de la renunciante Mirtha Vásquez, quien dijo que esta iniciativa era un retroceso y correspondía observarla.

Sin embargo, sí va en la línea de la mayoría de la bancada de Perú Libre, la cual respaldó este proyecto que “restablece la autonomía”. Sobre ello aún no se pronuncia el presidente Pedro Castillo, aunque durante la campaña dijo que iba a “revisar y corregir el accionar de la Sunedu”.

Por su parte, el superintendente Oswaldo Zegarra señaló que lo ocurrido representa un “mal pronóstico para la universidad de calidad”. “En el caso de los congresistas y quienes han apoyado este retorno al pasado, tienen una victoria pírrica porque van a sembrar de caos la reforma universitaria”.

En diciembre pasado, la Sunedu anunció que interpondría acciones de inconstitucionalidad ante una eventual aprobación. Por ahora, quien ha confirmado esto es un bloque de 39 legisladores que ya alista esta demanda ante el TC.❖

Extremos. Congresistas de FP, PL y RP con rectora de UNMSM. Foto: difusión

El fujimorismo incumplió otro compromiso

Una de las bancadas que apoyaron en bloque los cambios que debilitan la Sunedu es Fuerza Popular. Esto pese a que, durante el debate electoral de mayo, Keiko Fujimori se comprometió a “fortalecer la Sunedu”. “Hay muchas especulaciones. El contrincante (Pedro Castillo) plantea cerrarla y yo creo que más allá de defectos y virtudes está logrando mejorar la calidad de enseñanza”, dijo.

A su vez, el exministro Ricardo Cuenca refiere que si bien el presidente tiene la potestad de observar o no la ley bajo decisiones políticas, debe dar a conocer los argumentos. “La ley ha sido aprobada con menos votos de lo que creían los congresistas, por eso habrá una segunda votación”. Agregó que deben escuchar las voces de universidades, docentes y científicos en contra.