Derrame de petróleo: familias de Ventanilla denuncian que presentan problemas de salud por crudo

Las familias de Puerto Pachacútec denunciaron que se están viendo afectados con problemas de salud por el derrame de petróleo de Repsol ocurrido en Ventanilla el pasado 15 de enero. De acuerdo a sus declaraciones, muchos de ellos presentaron síntomas por el crudo.

Una madre de familia indicó que su hijo ha tenido muchos síntomas tras ello y esto persiste en otros ciudadanos. “Le da mucho sueño a partir del mediodía. Eso no es normal y ocurrió tras el derrame de petróleo. También tiene los ojos rojos, vómito, diarrea, dolor de cabeza, vistas y náuseas. Así estamos desde el derrame ”, sostuvo en Canal N.

Asimismo, los residentes mencionaron que el ambiente se siente más pesado cuando se llega al mediodía. “Primero, me empezó a arder la garganta. Luego, la cabeza. No podía comer nada. Tengo medicamentos que me han dado. Los problemas respiratorios empezaron a partir del derrame”, dijo otra moradora.

Otra señora señaló que sus dos hijas y su sobrina tienen los ojos rojos desde que Repsol provocó el derrame. “La niña con color rojo. Tengo a mis dos hijas. No sé qué hacer. A una cierta hora, el olor de petróleo, más el sol, es intenso. Pedimos a las autoridades que no se olviden de Puerto Pachacútec”, acotó.

Por otro lado, pidieron con urgencia la ayuda a las autoridades. “No hemos recibido ayuda ni del Ministerio de Salud, Ambiente, entre otros. Pedimos que Repsol venga y nos ofrezca ayuda. Necesitamos una campaña de salud”, finalizó.