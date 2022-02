COVID-19: ¿Perú podrá lograr la inmunidad de rebaño tras la vacunación?

¿Perú podría llegar a una inmunidad de rebaño tras la vacunación contra la COVID-19? El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, indicó que en ningún país del mundo se puede hablar de ello, pese a las altas tasas de inmunización realizadas.

¿Por qué? El funcionario precisó que esto no podría suceder, debido a que se tendría que llegar a una inmunidad duradera, pero esto no ocurre con el coronavirus. “Al inicio, cuando había poca información se pensaba que teniendo una cobertura de vacunación y un número importante de población vacunada o inmunidad natural se podía terminar con esta pandemia”, mencionó en Exitosa.

“Pero, en realidad, en la COVID-19 no funciona así, porque para que esto funcione necesitamos que la infección por COVID-19 me dé inmunidad duradera o la vacunación dé inmunidad duradera, lo cual no ocurre con este tipo de virus ”, agregó.

En esa línea, enfatizó que la vacunación ayuda a que no se tenga una enfermedad más severa o llegar a la muerte, pero no evita el contagio normal de la COVID-19.

“Lo que ocurre es que tenemos una inmunidad que no nos protege básicamente de la infección, pero sí de la enfermedad severa y la mortalidad. Entonces, mientras no tengamos una vacuna, por ejemplo, que bloquee totalmente la infección, no podremos llegar a la inmunidad de rebaño”, sostuvo.

Por otro lado, Munayco detalló que esta enfermedad se volverá endémica con el paso del tiempo. “Como la influenza, y tengamos que vacunarnos cada cierto tiempo durante el año, y obviamente el impacto que va a tener será mucho menor porque cuando una enfermedad se vuelve endémica muchos serán casos leves y algunos severos que se van a poder manejar en el sistema de salud ”, refirió.

Por último, sobre el pico de la tercera ola, el funcionario señaló que ya se estaba llegando a dicha fase. “ Ya estamos llegando al tope, y luego vamos a empezar a disminuir, y esto se explica cuando hay una alta transmisión que en poco tiempo se infectan un número grande de personas . Eso hace que esta ola dure menos que las olas anteriores”, finalizó.

Posible cuarta dosis

Munayco expresó que aún están evaluando si se aplicaría una cuarta dosis por la COVID-19. “Esto está por determinarse, probablemente cada seis meses o cada año, dependiendo un poco cómo va evolucionando esta pandemia”, acotó.