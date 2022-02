Cayó ‘Bamban’, acusado de asesinar a su exenamorada en Comas

Los agentes de la División de Homicidios que lo buscaban lo bautizaron como el ‘Escurridizo’. Luis Eduardo Mogollón Zevallos (33), más conocido como ‘Bamban’ y famoso en el ambiente delincuencial del Cono Norte por sus asaltos en banda, era seguido desde el 14 de noviembre del 2021, tras asesinar en Comas a su exenamorada C. C. V. C., una estudiante de obstetricia de 26 años.

El día del crimen, la joven se encontraba con Edison Rojas, con quien había iniciado una relación. Sin embargo, Mogollón insistía en volver con ella pese a que el vinculo sentimental se había roto un año antes. “Ese hombre la buscaba a mi hija, estaba obsesionado y la amenazaba”, dijo María Contreras, madre de la muhacha.

Esta tarde, Luis Mogollón fue capturado junto a Luis Andrés Ancajima Garcia, alias ‘Luchito’, un delincuente de 56 años con antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Ambos son acusados de integrar la banda Los Malditos de Collique.

Planificaban robos y extorsiones

Según se informó, personal de Homicidios, a cargo del coronel Víctor Revoredo, en coordinación con agentes de la División de Inteligencia Contra la Criminalidad de la Dirincri, incursionaron en el hospedaje Romero, ubicado en la avenida Pradera de Naranjal, mza. A, lote 2, urbanización San Martín de Porres, al tener información de que un grupo se encontraba en una de las habitaciones.

“Estaban concertando una serie de ilícitos penales, como robos de vehículos de carga, tráfico de drogas y extorsiones a los comerciantes de la zona”, dijo un oficial. Y agregó que esta banda es investigada por el asesinato de hombres de negocio que se negaron a pagar cupos.

Al ser reducidos en la habitación se les encontró 113 envoltorios con pasta básica de cocaína y marihuana. También tenían un chaleco antibalas. “Cayeron en flagrancia por el delito contra la salud pública”, agregó el detective.

El fiscal de turno dispuso que ambos fueran investigados en la División de Homicidios.

Tienen amplio prontuario

Aparte del asesinato de su enamorada, quien lo había denunciado —por lo cual tenía restricciones, como no acercarse a la víctima—, Mogollón Zevallos fue intervenido el 30 de octubre del año pasado por estar implicado en el delito contra la vida el cuerpo y la salud, lesiones graves en agravio de Melquiades Orozco Castañeda.

El 24 de agosto del 2019 había sido denunciado en la comisaría de Mujeres de Collique por violencia familiar.

Su cómplice, Ancajima García, también tiene un prontuario. El 20 de julio del 2010 fue detenido por agentes de la comisaría de Collique por tráfico de drogas. El 23 de junio del 2018 fue arrestado por el mismo delito en Comas.