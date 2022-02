Chiclayo: proponen mesa de diálogo para evaluar problemática de prostitución

El alcalde del distrito de La Victoria, Rony Olivera Morales, se pronunció respecto al pedido de reactivar los prostíbulos ubicados en la jurisdicción que gobierna. Esta solicitud fue planteada por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas.

Situación

En diálogo con medios de comunicación local, el burgomaestre descartó cualquier tipo de diálogo con su par de Chiclayo y cuestionó el petitorio de que se abran los lenocinios para evitar la prostitución en las calles de la Capital de la Amistad.

“Es lamentable que el alcalde (Marcos Gasco) se pronuncie de la siguiente manera: yo solicito o yo pido. En primer lugar, él conmigo no ha tenido ningún tipo de diálogo. Es lamentable que diga que ha hablado conmigo. Yo solo he recibo de él un mensaje de WhatsApp y eso no es diálogo”, subrayó Olivera Morales.

En la víspera, Marcos Gasco aseguró que mediante comunicación vía Whatsapp le solicitó al alcalde Rony Olivera que abra los prostíbulos que existen en su jurisdicción, sin embargo, no encontró respuesta. Esto último fue formalizado en una acuerdo de consejo, el último martes 1 de febrero, mediante una propuesta para exhortar a la municipalidad de La Victoria a la activación de los lenocinios .

Para Olivera Morales, la solicitud de la provincia de Chiclayo vulnera una ordenanza vigente desde el 2002 que prohíbe otorgar licencias de funcionamiento a prostíbulos en dicho distrito.

Líneas seguidas, la autoridad locales planteó que es necesario la instalación de una mesa de diálogo con la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría a fin de llegar a un acuerdo para solucionar la problemática de la prostitución en las calles.

“Entiendo que exista una masificación del problema de la prostitución. Yo le entiendo. Pero, para enfrentar este problema es importante concertar una mesa de diálogo. Y, en esta mesa de diálogo, no solo deben participar las municipalidades sino otras instituciones de la sociedad civil ”, expresó Olivera Morales.