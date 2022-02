Arequipa: exdirigentes del Valle de Tambo no se entregarán a la justicia por problemas de salud

El expresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo y el exalcalde de Dean Valdivia, Jaime de la Cruz, no se entregarán a la justicia. Su abogado, Héctor Herrera, indicó que ambos presentan problemas de salud y quieren evitar que su cuadro empeore.

El último miércoles 2 de febrero por la noche, el colegiado de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó la sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de ellos dos por las protestas contra el proyecto minero Tía María, realizadas en el año 2015. En el caso también está implicado el exdirigente Pepe Julio Gutiérrez.

Herrera detalló que De la Cruz tiene un cuadro avanzado de diabetes que inclusive lo tiene actualmente postrado en cama. Sobre Cornejo detalló que ha estado internado por más de un año, pero que, por decisión de su familia, no puede precisar el mal que le aqueja. “Es una decisión de ellos no entregarse a la justicia. No están fingiendo, algunas malas lenguas dirán que ahora se están haciendo los enfermitos”, indicó.

Defensa

El abogado agregó que no se quedarán tranquilos y presentarán en los próximos días un recurso de casación a la Corte Suprema para que pueda dar su punto de vista. La defensa tiene también pensado otras dos salidas, pero Herrera prefirió no adelantarse a decirlas.

Abogado Héctor Herrera señaló que recurrirán a la Corte Suprema. Foto: URPI/Alexis Choque

“Si presentamos un recurso de casación, ellos tendrían dos alternativas, entregarse a la justicia o permanecer en la clandestinidad hasta que se resuelva. Ya han estado más de seis meses encarcelados y luego los liberaron porque los jueces dijeron que se equivocaron, que no debieron internarlos, no queremos que se repita”, añadió.