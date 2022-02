Arequipa: docentes denuncian ocultamiento de cinco plazas en Ugel Norte

Un grupo de docentes integrantes del Sindicato de Profesionales en Educación de las Bases de Arequipa (SITEBA) protestaron este jueves 3 de febrero en los exteriores de la sede de la Ugel Norte y denunciaron el presunto ocultamiento de cinco plazas para maestros.

El representante de este sindicato, Glenn Montoya Huamán, responsabilizó directamente al director de la Ugel Norte, Rodil Jiménez Barrios. Los denunciantes creen que Jiménez ocultó estas plazas para beneficiar directamente a algunos maestros de su entorno.

“En la norma dice que todas las plazas se deben sincerar y publicar en diferentes modalidades, pero aquí el director ha ocultado las plazas. Nosotros sabemos que tienen un montón de gente conocida que manejan esta situación”, denunció Montoya.

Los maestros agregaron que otros compañeros, que quedaron entre los primeros lugares del ranking, perdieron sus plazas por observaciones mínimas que les realizaron en la Ugel Norte, y el resultado benefició a los que seguían en el ranking, entre los que había cercanos al director.

“Yo quedé en el número 156 en el ranking. Revisaron mis anexos y solo porque no marqué con un aspa una parte del documento me dijeron ‘señora, no tiene la plaza’, que según reglamento tal no cumple, y me sacó. No solo a mí. Han sacado a varios por estos mínimos errores”, denunció en el lugar una docente que prefirió mantener su nombre en reserva.

Montoya Huamán anunció que denunciarán penalmente a Rodil Jiménez Barrios y pedirán su inhabilitación por 10 años como funcionario público. “Pedimos al director que esas plazas que no se han publicado lo haga de inmediato. Ese favorecimiento que hace a sus amiguitos son actos de corrupción. La norma es clara. Olvidar marcar con un aspa no es relevante porque ya se tiene el expediente del docente. Lo otro se puede regularizar”, finalizó.

Los denunciantes agregaron también que han podido enterarse de otras cinco plazas que también se ocultaron, pero en la Ugel Sur.