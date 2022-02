Muñoz criticó el estado de emergencia por incremento de la delincuencia: “Es un saludo a la bandera”

El último 27 de enero, el Gobierno de Pedro Castillo declaró en estado de emergencia por 45 días a Lima Metropolitana y Callao ante el incremento de crímenes y actos delictivos en medio de la pandemia por COVID-19.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, criticó la medida del Ejecutivo y la calificó como “un saludo a la bandera” . Además, lamentó que no haya continuidad de acciones en el lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Hace unos días, se ha declarado la emergencia, eso es un saludo a la bandera porque es una declaratoria nada más. Más importante que las declaratorias son las acciones. No he visto ninguna acción después de esa emergencia. Además, siempre he dicho que hay que fortalecer a la Policía Nacional para los trabajos que se tienen que hacer, para desarticular las bandas. Una declaratoria como la que se ha generado no trae ningún resultado efectivo, ni ninguna acción efectiva en las calles”, dijo el burgomaestre a la prensa.

Asimismo, el titular del municipio limeño cree que el constante cambio de la cartera del Interior en el Gabinete Ministerial no ha permitido crear estrategias contra los crímenes y actos delictivos. Hace unas horas, Alfonso Chávarry se convirtió en el cuarto ministro del Interior en menos de siete meses.

“Estas son situaciones de la crisis política que lo único que genera es que cada vez que hay un cambio de ministros, viceministros y directores, hay también retrocesos. Yo ya perdí la cuenta, con tantos ministros, viceministros y directores hemos conversado. Y eso afecta las políticas públicas sostenibles en el tiempo, por ejemplo, de la seguridad ciudadana”, agregó.