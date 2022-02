Curva nacional de contagios en descenso desde hace 7 días

Luego de cuatro semanas de un explosivo aumento de contagios por el COVID-19, la curva de la tercera ola ha empezado a descender en los últimos siete días a nivel nacional.

También se viene registrando una disminución en las hospitalizaciones en todo el país por sexto día consecutivo.

Así lo precisó el analista de datos Juan Carbajal, al resaltar que en esta tercera ola los contagios se multiplicaron por 30.

Y es que el 25 de diciembre del 2021 el promedio de casos diarios era de 1.570 y después de 4 semanas de continuo ascenso se llegó a un pico de 48.209 el pasado 23 de enero.

“Eso quiere decir que se han multiplicado por 30 los contagios en solo 29 días. Esa ha sido la magnitud acelerada de la variante ómicron”, refirió.

La bajada ha sido así. Desde el 23 de enero, fecha en que se dio el pico máximo de casos con 48.209. Recién el 30 de enero, esa cifra ha bajado a 30.772.

“¿Eso qué significa? En 7 días se ha reducido toda esa subida de casos en un 35%, lo cual es rápido; es un poco más allá de la tercera parte en apenas 7 días”, agregó Carbajal.

Y este descenso de casos empezó por Lima, cuya población es la más grande, añadió el analista de datos Rodrigo Parra, quien apuntó que todavía hay regiones que están presentando un aumento de casos: Madre de Dios, Arequipa, Tacna, Huancavelica, Ica, Junín y Ayacucho. “El resto de la regiones se mantiene en niveles bajos”.

Muertes en aumento

Lo que aún no disminuyen son los fallecidos diarios por COVID-19 y la ocupación en UCI, cuyas cifras viene aumentando como efecto de los contagios. “Deberíamos esperar un descenso de la ocupación en UCI y de fallecidos en las siguientes semanas”, agregó Parra.

Al igual que otros países afectados por ómicron, el Perú experimentó un aumento explosivo de casos, por lo que ahora viene un rápido descenso.

“En el país, al menos la disminución de casos está siendo rápida, la cantidad de pacientes hospitalizados se mantiene en descenso, faltaría solo que los fallecidos y la ocupación UCI empiecen a descender”, dijo.

¿A qué se debe este rápido descenso? El epidemiólogo y exviceministro de Salud Percy Minaya atribuyó ello a la cobertura de vacunación y a que la mayor parte de la población ya se ha infectado con la variante.

Sin embargo, advirtió que no hay que aventurarnos en pensar que hemos llegado a una inmunidad de rebaño, “ya que se conoce que las enfermedades leves producen una calidad de respuesta inmunológica muy baja y de poca duración”.

Acciones por ejecutar

Añadió que los casos de reinfección eran relativamente bajos, de 5% a 7% cuando teníamos la cepa original, pero ahora alcanza el 24%. “Las infecciones previas no han conseguido toda la inmunidad ante una variante como ómicron, incluso la vacuna no lo ha logrado . Por eso, la efectividad para la infección se ha disminuido a 77%. Eso nos deja un resto de 23% que no tiene una respuesta inmunológica y son los que se infectan”.

¿Qué acciones debe tomar el Gobierno? Minaya resaltó que es un reto importante acelerar la vacunación en los niños para el reinicio de clases, también cerrar la brecha de la tercera dosis; así como inmunizar a las poblaciones indígenas, que es un trabajo que está inconcluso.

Un 12% de la población de 5 a 11 años ha recibido la vacuna

La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, refirió que el 12% de la población de 5 a 11 años ya ha recibido su primera dosis de la vacuna. Esta cifra incluye también a los niños con comorbilidades.

Y es que desde el 24 de enero, en que se inició la vacunación, hasta el domingo 30 se han aplicado 511.009 dosis. “Estamos cubriendo el 12% de la población de 5 a 11. Es un avance importante que los padres estén acudiendo con sus niños a los centros de vacunación”, precisó.

Señaló que se ha superado la meta de 200.000 niños vacunados de este fin de semana. “Lo que hemos logrado es aplicar 260.847 dosis, eso significa que hemos superado la meta. Estamos muy optimistas”.