¿Cómo salir de Infocorp y volver a tener un préstamo?

¿Cansado de seguir apareciendo en la lista negra de Infocorp? ¿Agobiado de tener un perfil negativo que no te permita acceder a un nuevo préstamo? En esta nota descubrirás cómo salir de Infocorp en poco tiempo.

De seguro en más de una oportunidad, has ido a un banco para solicitar un préstamo u otro producto financiero y te han dicho “Lo sentimos, no aprueba”, y tú, que pagaste todas tus deudas, te preguntas qué pasó. Es importante saber que el proceso de “cómo salir de Infocorp” requiere de un paso extra que puede tomar un tiempo, por eso es importante que sepas qué pasa si no pagas al banco tus deudas así estarás al tanto de cómo funciona la actualización de información en las centrales de riesgo.

Para olvidarte de una vez por todas de ese perfil negativo que sigue figurando en Equifax, te compartimos algunos consejos que llegan gracias a Prestamype con la finalidad de que limpies tu historial crediticio.

● Acude a la Central de Riesgo que te reporta como negativo. Consulta el total de la deuda y págala al 100%. No reprogrames o refinancies. Si tienes la posibilidad, paga todo en una sola cuota.

● Acércate a la entidad financiera donde tienes la deuda y exige que envíen un comunicado a Infocorp para que la información sea actualizada. A su vez, solicita una “carta de no adeudo”.

● Finalmente, dirígete a Equifax. Presenta una solicitud simple de cancelación de tu deuda, adjunta una fotocopia del DNI y todos los documentos que demuestren que no tienes cuentas por pagar (constancia de no adeudo, por ejemplo). Con toda esta documentación en un promedio de 30 a 90 días debe estar actualizado tu historial crediticio.

● Si no tienes la posibilidad de pagar tu deuda al 100%, puedes optar por solicitar un préstamo con garantía hipotecaria estando en Infocorp, que te ayudará a calificar a una cantidad de dinero superior a S/ 20,000 con la ayuda de una garantía inmobiliaria para pagar tus deudas y así salir de Infocorp. Prestamype es una fintech registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que ofrece una segunda oportunidad a las personas que tengan una calificación negativa en Infocorp.

El requisito principal para calificar a un préstamo estando en Infocorp, es contar con una garantía; casa, terreno, departamento o local comercial ubicado en Lima Metropolitana o Callao registrada en SUNARP. El inmueble no debe tener cargas o hipotecas y eso sería todo. Infocorp no es un impedimento para calificar con Prestamype. Conoce si pre-calificas a un préstamo, llenando este formulario.

De esta manera, obtendrás un historial crediticio limpio para acceder a varios productos del sistema financiero en el Perú.

[Publirreportaje]