Chiclayo: alcalde pide abrir prostíbulos del distrito de La Victoria

El concejo provincial de Chiclayo (región Lambayeque), en pleno, aprobó en la última sesión del martes 1 de febrero un acuerdo para exhortar al Municipio Distrital de La Victoria la apertura de los prostíbulos de su jurisdicción para evitar el ejercicio ilegal de la prostitución en las vías públicas de la Capital de la Amistad.

Escenario

De acuerdo a la grabación de vídeo de la sesión de concejo, publicada en la plataforma digital de YouTube, el alcalde chiclayano Marcos Gasco Arrobas justificó ante los regidores la importancia de una reapertura de los prostíbulos del distrito de La Victoria. En su intervención hizo mención a la comunicación que tuvo con el alcalde Rony Olivera Morales.

“Yo le he cursado comunicación informal, vía WhatsApp, al alcalde de La Victoria para pedirle que por favor aperture los lenocinios que hay en su jurisdicción. Estos locales, que tienen licencia hace muchos años o décadas, y en los que incluso se han construido edificios o instalaciones que pueden llevar todo este problema de prostitución que tenemos en las calles Chiclayo. Pero no sé por qué este alcalde no cumple con abrir estos lenocinios que son de necesidad pública”, expresó el burgomaestre.

El acuerdo del concejo tuvo siete votos a favor y siete votos de abstención, y su aprobación se dio por el voto dirimente del burgomaestre Marcos Gasco Arrobas. La autoridad local sostuvo que, en los último meses, se incrementó la prostitución en las céntricas calles de Chiclayo .

“El alcalde de La Victoria le está haciendo daño moral a los niños y las niñas que ven el ejercicio de esta actividad en las esquinas de Chiclayo. El alcalde está atentando contra las buenas costumbres de la población bajo el argumento de la pandemia, pese a que muchos lenocinios ya funcionan en otros lugares del país”, comentó Gasco.

La autoridad local también mencionó que si bien la prostitución -voluntaria y de personas adultas- no es ilegal en el Perú, vulnera las buenas costumbres de los ciudadanos; además, los operativos para su erradicación no han tenido efecto por la reincidencia de las personas que se dedican a esta actividad.

Los regidores Orlando Puell Varas y Karina Villegas cuestionaron que dicha exhortación haya sido propuesta mediante un acuerdo de concejo, y que no se hayan agotado las vías de comunicación con el burgomaestre de La Victoria.

Este diario buscó una entrevista con el alcalde de La Victoria Rony Olivera para conocer su posición respecto a esta problemática; sin embargo, no encontró respuesta a las llamadas telefónicas.