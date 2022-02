Arequipa: intercambio vial Bicentenario tendría hasta 9 adicionales

Por: Roberth Orihuela Q.

Para el alcalde provincial Omar Candia Aguilar, que la obra del Intercambio Vial Bicentenario tenga seis adicionales por la suma de S/ 4.8 millones no es ningún problema. Es más, el edil auguró que hasta se podían realizar otros tres adicionales más. “Mientras estos no superen lo que indica la ley no es ilegal”, señaló ayer luego de realizar una inspección en el proyecto, que tiene un avance de 36.7%.

Desde las 11 y 30 de la mañana de ayer Candia Aguilar inició la inspección de la obra en la avenida Los Incas. Allí se pudo ver que ya se tiene lista la infraestructura que llevará el caudal de la torrentera Los Incas, que cada ciertos años se activa y se torna peligroso para todos los que viven en sus orillas. Pero algo que no gustó a los vecinos es que el caudal haya sido reducido en casi 4 metros.

Al respecto el edil indicó que eso no es tan cierto. “Puede parecer que se ha reducido, pero, en cambio hemos aumentado la profundidad de la torrentera, que antes en algunos sitios era de 2 metros de alto. Ahora de este hasta 4 metros”, dijo.

Pero lo que Candia Aguilar no pudo responder claramente es qué pasará con los funcionarios que aprobaron el expediente técnico que fue observado por el Consorcio Arequipa Moderna, encargados de ejecutar las obras.