Arequipa: comedores populares de partes bajas de distritos incrementarían precio del menú

A partir de la próxima semana, el precio del menú en algunos de los 214 comedores populares que administra la Municipalidad Provincial de Arequipa podría incrementar.

La subgerente de Programas Alimentarios y Vasos de Leche de la comuna provincial, Milagros Rodríguez Ortíz, informó que esto se debería al alza en el costo de los productos de la canasta básica.

La funcionaria indicó a La República que las responsables de las comedores le informaron sobre el preocupante aumento de algunos insumos como el aceite, el pollo, los tubérculos, entre otros. Incluso, el precio del balón de gas que sobrepasa los S/ 45.

Actualmente, en estos centros de comida cobran entre S/ 5 y S/ 6 el almuerzo, según la zona. El incremento sería de S/ 1 en los próximos días, de acuerdo también a la ubicación.

“Estamos evaluando que se incremente el precio del menú hasta S/ 7, porque a las responsables también ya no les alcanza el dinero. Este incremento sería en los comedores de la parte baja de los distritos, en las partes altas no podemos subir porque también entendemos que son familias de escasos recursos que no pueden pagar más ”, agregó.

La comuna provincial solo abastece a los comedores populares con conservas, arroz y aceite. El resto de productos para la elaboración de los almuerzos son financiados por los propios locales.