“Mi hermano está con COVID-19 y no tengo dinero”: ladrón intentó justificar robo tras ser detenido

Agentes del Serenazgo de Surco intervinieron a un sujeto que robó el celular de una mujer que se encontraba en un paradero de la Panamericana Sur. Según información de la municipalidad, el ladrón habría retornado nuevamente a los asaltos luego de varios años.

El criminal señaló que necesitaba dicho dinero, puesto que su hermano se contagió recientemente de coronavirus. El hampón fue identificado como Luis Alberto Quispe Oré (25) y logró ser capturado gracias al apoyo de inspectores de Tránsito que circulaban por la zona.

Tras un operativo, el delincuente fue detenido a la altura de la cuadra 25 del jirón Morro Solar. El ladrón reconoció el delito y entregó el equipo móvil.

“ No tengo trabajo. No me dedico a esto. Hace tiempo lo dejé, pero hace poco lo retomé porque mi hermano estaba con COVID-19 y no tengo dinero . Antes he tenido denuncias por TIC (tráfico ilícito de drogas) y robo”, mencionó Quispe Oré a los serenos municipales.

Así también, el criminal mencionó que robaba para comprarse medicinas al encontrarse mal de salud. Por otro lado, los agentes lo trasladaron hasta la Comisaría de Sagitario para encargarse de las diligencias. Entre tanto, la víctima del crimen acudió a poner su denuncia.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Ante el incremento de los robos y asaltos en Lima y Callao, el Gobierno anunció que se dará un estado de emergencia en estas dos regiones, por lo que la Policía Nacional del Perú tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Por el momento, aún no se ha oficializado la medida al no tener un nuevo ministro del Interior.