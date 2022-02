Roban más de S/ 48.000 a empresario que acababa de retirar dinero de banco

Este lunes 31 de enero pasado el mediodía, un empresario y su hijo llegaban a su negocio ubicado en Los Olivos luego de haber retirado más de 48.000 soles, sin imaginar que un taxi con delincuentes armados los seguían. Justo en el momento en el que estacionaron la moto en la que iban a bordo, los malhechores bajaron de su vehículo y, con pistolas en mano, acorralaron al empresario.

Las cámaras del lugar pudieron grabar el suceso. Se observa que parte del dinero se quedó en la pista, por lo que uno de los delincuentes regresó realizando disparos al aire y luego corrió hacia el taxi para continuar con la huida.

Fue el hijo de la víctima quien los siguió con su moto y, en el camino, se encontró con un patrullero de la Policía, que pensó podría ayudarlo a recuperar lo robado. Sin embargo, para su pesar, este no actuó como lo esperaba. “Oficial, ayúdenme, por favor, me acaban de robar, sígame, se está yendo el carro adelante”, le dijo. “Me siguió, pero no prendió sus sirenas, vino lento”, y luego el patrullero simplemente siguió otro camino, contó el joven.

Asimismo, el empresario relató en América Noticias que los delincuentes sabían dónde tenía escondido los dos sobres de dinero. Por ello, s ospecha que algún trabajador del banco está implicado en el atraco. Incluso, detalló que él y su hijo habían tomado medidas de precaución como retirar el efectivo en un supermercado y no en un banco, además de tomar una ruta alterna a la habitual, pero no fue suficiente.