DNI: ¿qué significa el número de la esquina en mi Documento Nacional de Identidad?

Todos los peruanos, desde que nacemos, contamos con un Documento Nacional de Identidad (DNI) que tiene nuestra información personal. Es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) el organismo encargado de asignarnos un número único que nos identificará ante las distintas instituciones del país.

Desde que nacen hasta los 17 años, los menores cuentan con DNI amarillo y luego, con el pase a la mayoría de edad este pasa a ser azul. Asimismo, puede ser también DNI electrónico.

Contar con este documento es de vital importancia ya que nos ayuda a acceder a los servicios que ofrece el Estado, como los subsidios económicos ofrecidos debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19. Además, es imprescindible para realizar trámites en distintas instituciones.

Sin embargo, en el DNI aparecen números que no sabemos lo que significan. Uno de ellos es el que está ubicado en la esquina superior derecha del documento. Algunos creen que se trata del número de conciudadanos que tiene el mismo nombre que nosotros. Es decir, un caso de homonimia.

Pero, ¿qué es la homonimia? Celia Saravia, directora de Registros de Identificación del Reniec, explica que este término hace alusión a “ciudadanos que puedan tener datos idénticos o exactamente iguales en nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento”.

Es decir, personas con el mismo nombre que nacieron el mismo día en el mismo lugar. Aunque estos casos existen, suelen ser extraños y son muy pocos, resalta Saravia a La República.

Durante la pandemia, Reniec atendió con las medidas de bioseguridad. Foto: Andina

¿El último número del DNI permite saber cuántas personas tienen mi mismo nombre?

Entonces, ¿este número que se ubica en la parte superior derecha del DNI corresponde o no al número de personas que tienen nuestro mismo nombre? Para tristeza de algunos, no. La funcionaria mencionó a este diario que la cifra no es más que un dígito que Reniec elige de manera aleatoria en cada DNI.

“Eso es totalmente falso. El número o código que va después de los ocho dígitos del DNI es un algoritmo matemático aleatorio que no tiene nada que ver con contabilizar o indicar alguna referencia sobre eso (caso de nombres iguales)”, afirma.

Números y letras de la parte inferior del DNI: ¿qué significan?

La directora de Registros de Identificación del Reniec detalla que las letras y códigos que aparecen en la cara principal del DNI pertenecen a un código OACI —Organización de Aviación Civil Internacional— que permite que el documentos cumpla con parámetros para que una persona realice un viaje.

“Hay lectoras para estos códigos y te proporciona información completa sobre tu DNI”, explica. Es así que esta serie de códigos dentro del DNI se utiliza principalmente aeropuertos.

Conoce en detalle qué significa cada letra y número en la parte inferior de tu DNI. Para ello, te recomendamos tenerlo en mano.

El DNI cuenta en la parte inferior con tres líneas, que son el código OACI. Foto: Reniec

Primera línea:

Inicia con la letra I, que viene a ser el tipo de documento

Luego, continúa el código internacional de país de Perú (PER)

Se ve nuestro número de DNI junto a una cifra que es el resultado de una operación matemática del mismo

Esta línea termina con varios caracteres ‘<’ de relleno.

Segunda línea:

Comienza con tu fecha de nacimiento escrita en seis caracteres (año, mes y día)

Sigue otro dígito de control basado en operaciones matemáticas

Luego prosigue una letra que indica el sexo (M de masculino o F de femenino)

Aparece otra fecha, que viene a ser la de caducidad del DNI escrita en seis caracteres (año, mes y día)

Se muestra otra cifra de control, basado en la fecha de caducidad

Figura nuestra nacionalidad en tres letras (PER)

Por último, se agregan más caracteres ‘<’ de relleno y culmina con otro dígito de control.

Tercera línea

Esta data viene a ser nuestro primer apellido y nombre, separados por caracteres ‘<’ de relleno.

¿Cómo saber cuántos homónimos tengo en Perú?

Para saber cuántas personas se llaman igual que tú, o cuántos homónimos tienes en el Perú, lo que único que debes de realizar es un pedido al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En una de sus oficinas tendrás que gestionar una Constancia de nombres iguales, que contiene información del solicitante, grupo de votación, número del DNI, nombre, estado civil, sexo, grado de instrucción, lugar de inscripción, fecha de nacimiento, foto, firma, entre otros. También incluye las coincidencias de nombres con otros ciudadanos.