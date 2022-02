Perú vs. Ecuador: PNP cierra calles de los alrededores del Estadio Nacional

Este 1 de febrero, Perú se enfrentará a Ecuador por las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Nacional de Lima. Por ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso cerrar las calles aledañas al Estadio Nacional desde el mediodía.

El jefe de la Policía de Tránsito, coronel PNP Mario Villacorta Ruiz, indicó que esta decisión se ha tomado debido a que las calles ubicadas alrededor del recinto deportivo quedarán restringidas porque representan la zona donde habrá más circulación peatonal a causa del encuentro.

“En la PNP tenemos tres áreas bien definidas. La primera es la zona de acción, que se encuentra cercana del Estadio Nacional y comprende la avenida Paseo de la República, la calle José Díaz y el jirón Madre de Dios. Esas calles estarán completamente cerradas al tránsito vehicular desde el mediodía”, dijo Villacorta Ruiz a la agencia Andina.

Cabe precisar que por las vías solo entrarán los buses de ambas selecciones y los vehículos de autoridades locales e internacionales que estén acreditados.

“La segunda área corresponde a las zonas adyacentes, conformadas por la avenida Iquitos, el jirón Emilio Fernández, av. 9 de Diciembre y la av. Arequipa, donde estará garantizada la circulación vehicular. Para ello serán 250 policías que ayudarán a la libre circulación”, acotó.

Más de 2.000 policías resguardarán el Estadio Nacional por partido Perú vs. Ecuador

Más de 2.000 agentes policiales ya se encuentran listos para resguardar por dentro y fuera del coloso José Díaz. La presencia policial tiene como objetivo proteger a la ciudadanía que acuda hasta el estadio para alentar a la selección peruana.

El jefe de la Regional Policial Lima, general PNP Jorge Angulo Tejada, mencionó que desarrollaron un plan en conjunto con diferentes instituciones como el Ministerio del interior, Ministerio Público, Municipalidad, entre otras.

“Primero, se recomienda que no vengan con vehículo porque van a tener que dejarlo muchas cuadras antes. No hay una venta ambulatoria ni nada desde las rejas, así que se pide que no compren entradas a última hora cerca del lugar porque pueden ser estafas”, indicó en Latina.