Congreso aprobó proyectos contra la Sunedu y se volvería a modelo de la extinta ANR

El Pleno del Congreso de la República aprobó los proyectos legislativos 697, 862 y 908 a fin de que se reestructure el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este hecho se dio en una primera votación de los parlamentarios y afectaría en la reforma realizada por varias años.

Las votaciones quedaron de la siguiente manera: 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Luego del voto, algunos congresistas pidieron que se reconsidere y se realice una segunda votación. Sin embargo, esto no fue aprobado por la gran mayoría.

Bajo esta línea, se volvería a un esquema similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), ya que se devolvería la autonomía a las universidades. Durante el debate de varias horas, muchos congresistas mostraron su posición a favor de las iniciativas presentadas por Esdras Medina de Renovación Popular y argumentaron que “existe una mafia dentro del Ministerio de Educación”.

Aprobación de los proyectos legislativos. Foto: Congreso de la República

Asimismo, Kathy Ugarte Mamani de la bancada Perú Libre mencionó que “es necesario despolitizar la Sunedu”. Entre tanto, otros parlamentarios señalaron que esto significa el retroceso en la calidad educativa y la reforma planteada.

En un primer momento, se pidió que se dé una cuestión previa para que los proyectos vuelvan a Comisión; sin embargo, esto fue denegado con una votación de 74 parlamentarios.

¿Quiénes son los autores de los proyectos legislativos que van contra la reforma universitaria?

El primero de ellos es de Esdras Medina, mientras que los otros dos fueron presentados por Waldemar Cerrón Rojas, de Perú Libre; y Jorge Montoya, también de Renovación Popular.

Bajo esta aprobación, el consejo directivo debería conformarse de la siguiente manera:

Dos representantes de las universidades públicas que cuentan con rector.

Un representante de las universidades privadas que cuentan con rector.

Un representante de Concytec.

Un representante del Sineace.

Un representante del Ministerio de Educación.

Un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú.

Estos nuevos representantes elegirían al jefe de la Sunedu. No obstante, estos proyectos no serían los únicos que atentan contra la reforma universitaria, ya que hay otros tres proyectos legislativos que pretenden darle una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas.