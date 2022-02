Cajamarca: presidente de las rondas urbanas denuncia amenaza de muerte

Fernando Chuquilín, presidente de las Rondas Urbanas de Cajamarca, denunció que en la tarde del último 31 de enero de 2022, una mujer y su pareja llegaron hasta su domicilio y lo amenazaron con un cuchillo y una piedra .

Al respecto, el titular ronderil señaló que se trataría de la madre una joven acusada de dos presuntos hechos delictivos: haber sustraído un monto de 1.200 soles a su propio abuelo y haber ‘pepeado’ a un comerciante de sombreros para robarle su mercadería.

“La madre el día de ayer y un hombre han ido a mi casa con la piedra y el cuchillo y, bueno, me han dicho que me van a matar. Esa es la clásica de la personas que quieren hacer callar; no nos van a callar delincuentillos que están aprendiendo a robar”, manifestó a Cajamarca Noticiosa.

Asimismo, contó que momentos después de lo ocurrido dieron captura al sujeto y lo llevaron a la base de la ronda, donde reconoció su error y pidió disculpas.

Finalmente, Chuquilín aseveró que, a pesar de haber sido el agraviado, la mujer puso una denuncia en la comisaría en su contra y le llegó una notificación para que acuda a la dependencia.