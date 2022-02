Arequipa: director de hospital COVID-19 es acusado de maltratos laborales

Secretarias del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza acudieron a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) la mañana del 31 de enero último. Junto a un dirigente, presentaron una nueva queja en contra del director de dicho nosocomio, Juan Carlos Noguera . El directivo habría realizado rotaciones de las secretarias administrativas con las asistenciales el viernes 28 de enero. La medida no fue consultada ni tuvo aprobación de los jefes inmediatos ni del director administrativo.

El dirigente explicó que, por ejemplo, secretarias de Planificación, pasaron a Cirugía. Otras incluso a Patología, sin considerar el perfil. “Por ejemplo la secretaria de Patología está acostumbrada a reconocer los diagnósticos de los médicos. Si van a enviar a otra, ¿Cuánto tiempo va a pasar para que se adapte? Igual las que pasan a administración”, explicó. Para la fuente esto es abuso de autoridad. Todo esto le informaron al gerente adjunto de la Geresa, Ismael Cornejo Roselló.

Desde que ingresó Noguera al Honorio primero como director médico y ahora como director general, nunca hubo buenas relaciones con el personal. El diciembre 2021, los sindicatos acusaron hostigamiento y acoso laboral. Esta vez piden su cambio. Mediante el Oficio N°001-2022 del 20 de enero, los sindicatos de Enfermeras, Cuerpo Médico, Técnicos Auxiliares, Administrativos, Obstetras y Trabajadores, solicitan su remoción al nuevo titular de la Geresa, Edilberto Salazar Zender, para “mantener un clima de paz laboral y mejores condiciones de trabajo”.

En el documento se detallan varias acciones contra los trabajadores. Como la disposición de colocar los escritorios mirando hacia la pared, o que no respeta acuerdos de negociación colectiva pidiendo la devolución del estacionamiento para el personal “de una manera descortés”. Además se indica en el documento que hay desorganización en la atención de pacientes COVID , con los no COVID, avisos de intimidación para el retorno de personal. Además trabajadores consultados señalan que buscan eliminar el espacio de descanso (residencia) de los médicos en el sexto piso, limitación en el uso de casilleros, que no se ingiera alimentos ni líquidos en los pisos pese al cierre del comedor.

Por todas las quejas se venía su cambio. Salazar confirmó que lo estaba evaluando. “Sin embargo todo se paró desde arriba”, sostuvo una fuente en Salud. El más cercano de Noguera en el Gobierno Regional de Arequipa es Christian Nova. Nova, ex gerente y ahora asesor en salud de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, designó a Noguera como director médico en el Honorio en vez de Gustavo Tohalino. Tohalino en ese momento, indicó que era una represalia por no poner a funcionar la remodelada Emergencia por falta equipos. Cuestión aparte, Emergencia aún no está bridando servicios pese a que uno de los objetivos de Noguera era ese.

El asesor descarta todo esto (ver despiece). El funcionario cuenta con la confianza de la gobernadora. “Nunca se ha visto que se tenga un asesor, tengo acá al asesor Nova. Cuento con usted para que pueda apoyar al doctor Edilberto (Salazar) y podemos hacer un buen trabajo”, sostuvo Kimmerlee Gutiérrez. Sin embargo no todo estaría bien entre ellos. Habría diferencias, uno de ellos sería el caso de Noguera. Nova también negó esto. La República buscó una entrevista con Noguera sobre las acusaciones de los sindicatos. Respondió que no puede dar entrevistas y que se trataría de temas para promover escándalo. Sostuvo que hay intereses detrás de las acusaciones que buscan tapar casos de corrupción y que las presentaría con pruebas.

Nova dice que no protege ni recomienda a Noguera

Christian Nova Palomino negó que haya intercedido para que Juan Carlos Noguera se quede en el cargo de director del hospital Honorio Delgado Espinoza. Sostuvo que es función del gerente regional de Salud, Edilberto Salazar, evaluar a los directores de hospitales. “Son decisiones del gerente regional, él lo coordina con la gobernación de mi no depende. Esos cambios no me corresponde”, declaró. Nova aclaró que desconoce estos problemas en el nosocomio y las quejas de los trabajadores. De otro lado, también descartó que haya inconvenientes con el gerente regional de Salud, Edilberto Salazar, y que incluso están trabajando de manera articulada.