Chiclayo: decenas de niños se quedarían sin ser inmunizados

Vacunación de menores de 5 a 11 años en Lambayeque. Este lunes 31 de enero, último día de la jornada de inmunización dispuesta por la Gerencia Regional de Salud (Geresa), l as vacunas pediátricas destinadas al punto fijo del Parque Infantil se agotaron .

Según habían indicado las autoridades sanitarias, en este vacunatorio había 3.000 dosis, las cuales se terminaron aproximadamente a las 10 a. m.

Este hecho generó cierto malestar entre los asistentes, puesto que -alegaron- nadie del interior se apersonó a explicarles que solo se vacunarían a aquellos niños cuyos padres habían recibido el documento de consentimiento informado. Y eso propició que la gente se mantuviera haciendo fila con sus menores hijos en el sol.

Panorama en los exteriores de este punto fijo. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

“El problema es que nos hacen venir y no hay vacunación, no hay formato. Yo, en primer lugar, si no me acerco a preguntar, nadie me avisa. La gente sigue llegando ”, criticó una asistente.

Más dosis

Ante esta situación, La República tomó conocimiento de que EsSalud solicitó a la Geresa repartir más dosis para vacunar a todos los niños que están esperando. Antes del mediodía estarían llegando al parque y a otros puntos donde también se han agotado.