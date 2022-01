SJL: padres de familia buscan desesperadamente a menor de 11 años

Con información de Deysi Portuguez/URPI-LR

Los padres de Mia Kaori Castañeda Bruno, menor de 11 años, reportaron su desaparición desde el pasado 29 de enero en la urbanización Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La madre comentó que no conocen la identidad del sospechoso que podría haber secuestrado a su hija, por lo que están pidiendo ayuda de las imágenes de las cámaras cercanas a su vivienda.

En declaraciones a La República, la madre narró que estaba viendo televisión cuando la menor de 11 años salió de su casa. Sin embargo, pasaron 20-30 minutos y la preocupación se incrementó porque no volvía.

“Pensábamos que estaba en la sala o en el baño. Pasaron 20,30 minutos y fui a buscarla pero no estaba por ningún lado de la casa. Pensé que era una broma, pero llamé a mis familiares y fuimos a la comisaría a sentar la denuncia”, declaró.

Cuando fue a colocar la denuncia a la comisaría, la madre recibió como respuesta de los policías que podría estar con sus amigas o con su papá. Además, en ese momento recibió un mensaje de su hija que decía “Mamá, estoy bien. Estoy yendo donde mi papá”.

“Me he acercado a las casas de sus amigas, pero no está. Y su papá estaba viajando desde Trujillo. Estamos preocupados y nos indigna que no haya apoyo de la policía. Sospecho que una persona mayor se la haya llevado”, agregó.

Por su parte, el padre de Mia Kaori explicó que llamaron a su celular, el cual timbró cinco veces y luego lo apagó. “Salió con su celular para comunicarse y con la ropa que estaba vestida”, detalló.

“Que nos apoyen y nos den respuesta rápida, le puede pasar a mi hija. Que no le hagan daño, por favor. Te amamos hija, regresa, siempre vas a contar con apoyo, de tus papas y tu hermano”, finalizó la madre, visiblemente afectada.

La familia está ofreciendo 1.000 soles como recompensa. Si usted conoce sobre el paradero de la menor, puede contactarse a los siguientes números: 975 612 301 o 998 086 451.