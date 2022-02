Hombre denuncia que Adecco rompió vinculo laboral con él tras accidente en sus instalaciones

Jeddy Ríos denunció que la empresa Adecco culminó su vínculo laboral con él sin hacerse cargo de todos los gastos médicos y operación a la columna que él necesitaba, luego de que llegara a una clínica ubicada en San Juan de Miraflores y le aseguraran que el seguro SCTR no se encontraba activo.

“Yo me accidenté el 11 de noviembre. El supervisor de turno me llevó dos horas después del accidente al hospital de Villa El Salvador para que me atienda por el SIS. El médico me dio descanso médico solo por dos días; sin embargo, como el dolor que yo presentaba era fuerte, sugirió que se me realice una radiografía a la columna. Al comunicarle esto a mi superior, él me retiró del hospital. Pasaron los días y yo seguía mal, por lo que me comuniqué con la señorita Flor, encargada de estos temas, y me dijo que me acercara a una clínica. Cuando llegué, me di con la sorpresa de que no contaba con el seguro de riesgo (SCTR)”, indicó el agraviado a La República.

Asimismo, manifestó que ingresó una solicitud para que la aseguradora active el SCTR; sin embargo, esto no se dio y procedió a atenderse de manera particular, con la esperanza de que la empresa le haga el reembolso de todos los gastos médicos que se estaba generando.

“Me tuvieron que hospitalizar, sacaron resonancias y el médico me indicó que me tenían que operar para colocarme una prótesis en la columna. Cuando estoy hospitalizado me llega un correo en el que la empresa quería que firme un contrato arbitrario, que claramente no firmé. Me enviaron en varias oportunidades el mismo documento ampliando la fecha del contrato y cambiando la fecha del día que se debía firmar. También me enviaron un correo en el que indicaban mi desvinculación laboral, que tampoco firmé”, indicó.

Actualmente, el agraviado se encuentra solicitando unos documentos para acceder a una indemnización por discapacidad, los cuales tampoco han sido entregados por la empresa.

Adecco respondió a la denuncia de Ríos mediante una carta notarial en la que indicaba que el seguro sí fue activado y que, pese a que la aseguradora indicó que la dolencia que tuvo el agraviado no correspondía a causalidad de accidente laboral, su personal reembolsó algunos gastos.

Finalmente, tras una publicación de Ríos en redes sociales, la empresa envió un mensaje indicándole que sus comunicaciones deberían ser de manera alturada y por la vía indicada tras la denuncia en Sunafil.