Coronavirus en Perú: evalúan exigir carné de vacunación para retorno a los colegios

A menos de dos meses del inicio de clases presenciales, y en medio del proceso de inmunización de los niños de 5 a 11 años, el Ministerio de Salud (Minsa) ha dejado abierta la posibilidad de que el carné de vacunación sea un requisito para el retorno a las aulas.

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, dijo que “el tema de los colegios, en particular, es un acuerdo que tiene que tomarse con el Ministerio de Educación (Minedu). Todavía está en proceso esa decisión final”.

Para este grupo etario, además, se evaluaría la posibilidad de solicitar la vacunación completa a fin de que pueda acceder a distintas actividades.

Esto último ya ocurre con la población adulta para ingresar a establecidos cerrados; sin embargo, la otra medida, vinculada a la exigencia de un carné de vacunación para el retorno a colegios, ya ha sido cuestionada por expertos en educación, como el extitular del Minedu Jaime Saavedra, quien ha subrayado que esto no se da en otros países.

‘’Eso yo no lo entiendo. Ningún país industrializado esperó la vacunación para regresar. Ninguno. Y ya están, los chicos no han perdido nada. O sea, no hay ninguna evidencia científica que diga que para regresar a la escuela se requiera la vacunación’', manifestó en diálogo previo con La República.

Precisó, además, que lo que sí hay en todos los países son protocolos en caso de que un menor se infecte, algo que también existe en Perú.

En esa línea, para el exministro de Educación Idel Vexler, esta posible exigencia es un tema debatible, ‘’cuya decisión no le corresponde al Minedu, sino al Minsa”. No obstante, aclaró que preferiría que ‘’no haya una obligatoriedad compulsiva, sino que haya una obligatoriedad ciudadana’'.

”Espero que no se llegue a dar una norma de este tipo porque sería muy discutible desde el punto de vista legal y constitucional, me parece; sin embargo, yo tengo confianza de que el 98% de los padres van a vacunar a sus hijos’', apuntó.

Docentes sí deben hacerlo

Esta es la segunda vez que se habla de la medida. En diciembre, la jefa de Inmunizaciones, Gabriela Jiménez, también dijo que la vacunación sería un requisito para el retorno a las clases. No obstante, en enero, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, precisó que la inoculación para niños era opcional.

Quienes sí están obligados a vacunarse son los docentes y el personal administrativo. Sobre ello, Vexler se mostró a favor, debido a que las dos dosis y las de refuerzo protegen a los adultos, a los alumnos y les brinda tranquilidad a los padres.

Daniel Anchante, coordinador de la UCI COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, detalló que en los países que comenzaron las clases presenciales no se ha visto alza de casos mientras se cumplían las medidas de bioseguridad. Sin embargo, aseveró que esto no significa que la vacunación no sea altamente recomendada.

En esa línea, el pediatra sugirió trabajar en campañas de concientización para los padres, quienes, según su experiencia, en su gran mayoría no son antivacunas, sino que tienen dudas.

Avance de vacunación

Según Jiménez, desde el lunes hasta el viernes se había inoculado a 169.000 menores. Para este fin de semana la meta era de 200.000 en todo el país.

En tanto, hoy empieza la vacunación de los menores en la región de Madre de Dios. Con esto, ya todo el país inmuniza al grupo etario en cuestión.

Diez regiones triplican su pico de casos

Essalud informó que en 10 regiones se llegó a superar en más de tres veces el máximo de contagios registrados en la primera o segunda ola.

Estas son Piura, Lima, Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Ica, Tacna, Áncash, Junín y Cusco.

Hasta el 29 se registraron 205.347 fallecidos, 235 más que el día previo. Esta cifra es la suma de las últimas 24 horas y de días anteriores.

Minsa pedirá la dosis de refuerzo a mayores de 40 años que lleven más de 3 meses desde que recibieron la segunda.