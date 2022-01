Resiliencia a la crisis

Patricio Quintanilla Paulet

Rector U La Salle

A nivel internacional, anualmente el Instituto Francés de París, organiza un evento denominado Noche de las Ideas; en el caso de Arequipa, fue organizado por la Alianza Francesa de Arequipa y la Embajada de ese país, en el cual tuve la oportunidad de participar, junto con dos destacados profesionales.

Con la venia de los promotores del evento, uno de los cuales fue la Universidad La Salle, quisiera comentar este tema, por su importancia.

El concepto de Resiliencia no está muy difundido, a pesar que se le ha venido mencionando en los últimos tiempos. La Real Academia Española lo define como “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”.

Impacto Económico

El impacto de la pandemia, nos afectó de manera muy profunda y fuimos uno de los países de América Latina más dañados.

En el año 2020, se tomaron drásticas medidas de confinamiento para tratar de controlar el impacto de la pandemia, paralizando la actividad productiva durante varios meses por lo que la producción nacional cayó en más de 11%, afectando seriamente el nivel de ingreso de las familias.

En este mismo año, la pobreza monetaria se incrementó en 9.9 puntos porcentuales, lo que significó que más de tres millones de peruanos, pasaran a esta condición; según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se considera a las familias de cuatro integrantes, cuyo ingreso sea igual o menor a 1,440.00 soles mensuales.

La pobreza extrema, definida por la misma institución, corresponde a familias c on el mismo número de integrantes, pero con un ingreso mensual de 764 soles o menos ; este segmento no tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades de alimentación y alcanzó a más de un millón y medio de peruanos.

Resiliencia

La población peruana, tiene una alta capacidad de respuesta ante situaciones adversas, que se demostró con diferentes reacciones, como por ejemplo, el rápido cambio de actividad y diversificación, en situación de formalidad o informalidad, lo que importa porque permitió la supervivencia en los estratos más afectados.

Un factor interesante, fue la aparición de sistemas de financiamiento no convencionales. Por supuesto no tenían acceso al sistema financiero formal y las tasas de interés de los prestamistas informales, son imposibles de pagar y lindan con la delincuencia. En ese escenario, se generó una red de financiamiento familiar, basado en los pocos o muchos ahorros de algunos de sus integrantes, que se canalizaban solamente con el compromiso y la palabra. Esto se complementó con compras al crédito de los pequeños negocios de abarrotes.

Conclusión

Estas acciones permitieron la supervivencia de este segmento de la población, mostrando su Resiliencia. .