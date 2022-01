Ministerio Público dictó 8 meses de prisión preventiva a suboficial del Ejército por violación

Una joven de 15 años denunció que fue violada por el suboficial de tercera del Ejército, José Juan Carlos Mosquera Sánchez, el sábado 22 de enero, en las inmediaciones de la base militar de Barranca.

Según América Noticias, la menor había salido con una amiga. Tras pasar la tarde juntas, la joven le pidió a la adolescente ir a recoger unos audífonos. Ambas llegaron cerca de las 7.00 p. m. a la base militar, donde bebieron licor con siete soldados.

Asimismo, la víctima detalló que las dos ingresaron por la parte lateral de la base militar y no pasaron por ningún tipo de control. Una vez dentro, un soldado les presentó a dos compañeros. Tiempo después, se unieron otros cuatro más. Entre ellos, estaba el entonces jefe de la base militar de Barranca, Juan Carlos Mosquera.

“Los soldados se empezaron a retirar y Carlos inició a ordenar la mesa en donde estábamos tomando. Yo me recosté sobre el mueble y Carlos se me acerca, me empezó a forcejear. De ahí no recuerdo bien”, se lee en el parte policial.

Finalmente, el Ministerio Público le dictó ocho meses de prisión preventiva al suboficial de tercera del Ejército por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual. Carlos Mosquera fue conducido al establecimiento penal de Huacho.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).