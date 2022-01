Elmer Pinto sobre Majes II: ¿hay necesidad de generar 240.000 empleos?

En la entrevista, el consejero arequipeño Elmer Pinto dice que ya no tiene sentido elaborar el dictamen de la Adenda 13 ante las nuevas circunstancias: la concesionaria Angostura Siguas (Cobra) planteó el trato directo, paso previo para resolver el contrato . “Para qué perdemos el tiempo. No queremos ser objeto de más chantaje y burla”. Afirma que es hora de resolver el contrato, que el proyecto regrese al gobierno regional y lo haga el gobierno central. Es una conversación tensa en donde el legislador, ataca al suscrito “de ponerse al servicio de las empresas privadas”. Al final de la conversación queda la sensación que la oposición a la firma de la Adenda 13 encierra un temor por el precio del agua que pagarán colonos de Majes I. Cuando entre en operación Majes II, Cobra no solo administrará la represa de Angostura, también Condoroma. La empresa recuperará su inversión con la tarifa del agua de Majes I y de Majes II. En los estimados del consejero, por una hectárea al año, se pagarán más de S/ 4. 286, cuando la mayoría de irrigaciones no pagan ni S/ 400. Es algo que no lo ha explicado Autodema si habrá tarifa diferencial. Antes de que la sangre llegue al río debería aclararlo.

¿La concesionaria Angostura-Siguas inició el trato directo-para romper el contrato- porque el consejo regional no aprobó la Adenda 13?

No puede afirmar eso. Soy presidente de la comisión hace menos de veinte días y considero que es irresponsable inclusive de periodistas como usted que manifiestan que la empresa haya mandado estas cartas. Desde octubre de 2020 se enviaron esas cartas (…) Ningún consejero quiso hacerse cargo de esto. Eso se traduce en que hay una negativa a aceptar el proyecto desde abajo. La gente se dio cuenta de que este proyecto es una estafa. (…)

Le pregunto al consejero cuando demora hacer un dictamen. “En 24 horas o dos horas”, me responde. ¿Y por qué el de Majes II demora tanto? Afirma que deben efectuarse consultas técnicas, socializarlo, que se manifiesten los involucrados: agricultores y pueblo.

Esta es una propuesta técnica. Recibió el visto bueno de Proinversión, de Economía y Finanzas. ¿Hay necesidad de apelar a este mecanismo?

¿Debo decir sí o no en 24 horas? ¿Le parece responsable? Luego el consejero me dice Cobra fracasó y en 11 años no pudo ejecutar el proyecto.

El contrato se firma en el 2010. Se paraliza 5 años por un reclamo de Cusco, que no se podía tomar el agua del río Apurímac. La judicialización demoró 5 años.

Por qué la empresa firmó el contrato si sabía…

No creo que la empresa haya puesto una pistola en la cabeza al Gobierno Regional de Arequipa y haya dicho: ¡firmen el contrato! La decisión fue autónoma del Estado representado por el ministro Adolfo de Córdova y Juan Manuel Guillén.

Se supone que ellos son los especialistas. Debieron decir, somos honestos y no es el momento de firmar el contrato. Un ministro De Córdova y Juan Manuel Guillén son autoridades políticas que no tienen el conocimiento ni la experiencia

Luego el consejero Pinto da un discurso antiempresa, que son abusivas, vienen de España, “piensan que estamos en la Colonia”. Le recuerdo que el proyecto se paralizó en 15 oportunidades a solicitud del GRA. Me responde que es cierto porque “la empresa seguía beneficiándose, cobrando, eso nosotros vamos a cortarlo” . Indica que el último pago se hizo en diciembre de 2017, en total 115 millones 791.198.192 dólares.

Pero según el contrato, el gobierno nacional invierte en la primera etapa y el concesionario en la segunda.

Ellos tienen una valorización por 48 millones de dólares, más otra de 20 millones, acumulado de las actividades de la paralización del 2017 hasta el día de hoy. No paralizaron gratis . Ahí hay una tuneladora que costó 20 millones. Me indigna mucho cómo la plata de los peruanos se derrocha. Esta empresa actúa de tan mala fe, de dejar botada una máquina de última generación por casi cinco años. Esto pinta de cuerpo entero con quién hemos hecho contrato.

Consejero, es al revés. Las obras están paralizadas porque el gobierno regional las detuvo y ustedes no quieren firmar la Adenda 13.

(…) Soy una persona mayor. No me voy a dejar sorprender por nadie. Si va a hacer periodismo serio vamos para adelante, pero si va a poner frases que va a publicar en mi nombre, lo descalifico. En ningún momento voy a aceptar que la Adenda 13 es responsabilidad del consejo en estos cuatro años y medio.

La Adenda 13 se discute desde 2017.

A pedido de ellos. Dijeron tenemos una nueva propuesta técnica, ya no queremos que sea por canales, queremos que sea por ductos.

De acuerdo. La empresa pide cambio tecnológico pero el GRA lo acepta en la gestión de Yamila Osorio y luego con Cáceres Llica. Hay actas de entendimiento.

La empresa, experimentada, altamente especializada, le propone a una señorita de 25 años, firmemos una adenda. Actuaron de mala fe. La sorprendieron.

Pero, ¿también sorprendieron al MEF, a Proinversión?

El tema del Ministerio de Economía ellos son específicos. (Luego me lee un texto en donde indica que al MEF en estos temas solo le preocupa el equilibrio financiero, modificaciones contraactuales etc).Lo que aprueba el MEF está dentro de sus competencias. No está validando la Adenda 13.

Contraloría tampoco dice: no firmen la adenda. Pide implementar recomendaciones.

Pero tampoco da el visto bueno para que la firmen. La posición de la Contraloría es muy superficial. Dice, analícenlo, tómenlo en cuenta, hagan las correcciones.

¿Majes II no es una oportunidad de generar empleo pleno en Arequipa?

La respuesta del consejero está precedida por varias preguntas al entrevistado. Dice que la población de Arequipa es de un millón 200 mil habitantes. Majes generará 240.000 entre empleos directos e indirectos. Textualmente dice: ¿Tenemos la urgente necesidad en este millón 200 mil que somos, de generar 240 mil puestos de trabajo? ¿Dónde hay esa demanda? Solamente como reflexión.

¿Ingeniero Pinto en qué país vive? Las tasas de desempleo en Arequipa bordean entre 15% y 20%.

Puede venir gente de Venezuela también.

¿Usted dice que no necesitamos trabajo?

No, no, no lo ponga así tampoco. No hay una necesidad urgente de trabajo. Usted considera que un trabajo bajo la ley de promoción a la inversión en agricultura. Vendrían veinte mil jóvenes con sueldos de 930 soles. Eso no alcanza para nada.

¿Un agricultor con cinco hectáreas puede obtener una ganancia superior?

Los agricultores del valle del Tambo pagan jornales todos los días de ocho horas, 70, 80 soles y a destajo con horas extras, 90, 100, 110 soles. En cambio, en las agroindustriales ganan 27 soles, está incluido su CTS y no tienen seguro de salud. ¿Esa es la generación de empleo que dará prosperidad? Es un peligro, una amenaza.

¿En regiones con agroindustria tienen empleo pleno?

No necesitamos en este momento los 120 mil puestos de trabajo en esas condiciones. Usted dice que en Trujillo y en Ica hay pleno empleo (...) En el norte hay una alta de tasa de delincuencia. 930 soles no es ningún empleo que pueda generar desarrollo.

¿Por qué menciona las tasas de secuestro y de extorsión?

Porque es lo que genera la pobreza (...) Cuándo hay pobreza se disparan los índices de secuestro, de extorsión. Eso genera colateralmente un proyecto que impulsa salarios miserables. Eso no queremos para Arequipa.

Eso es muy peligroso. Es una tesis muy temeraria. Más bien al contrario, ¿el desempleo no es lo que genera eso? No estoy defendiendo que los trabajadores reciban menos, pero usted dice no traigamos Majes porque va a generar desempleo y a acelerar la tasa de extorsión. ¿Y el desempleo no genera que la gente se muera de hambre?

Le estoy diciendo es que tenemos que reformular el proyecto . Y esto se lo hemos dicho al ministro y al MEF, y a los representantes de Proinversión. Reformulemos el proyecto a una experiencia que ya la tenemos desarrollada desde hace 70 años. ¿Por qué cambiar el modelo? Que es el modelo socioeconómico que ha generado una clase media sostenible que permite generar emprendimientos, que es una agricultura de cinco a menos hectáreas. Que a través de la reformulación de este proyecto en una parcelación de cinco hectáreas se genere empleo digno.

Temor a los arbitrajes

La indecisión del Consejo le puede costar caro al GRA. Angostura Siguas e Inland Energy plantearon una indemnización de más de 500 millones de dólares.

Le parece justo que una empresa que no haya invertido ni un sol y que se haya hecho del contrato de concesión en circunstancias no muy claras pretenda demandar al gobierno regional por 290 millones de dólares. Nosotros podemos demandarle por otro monto. Me extraña que periodistas y medios de comunicación que generen esa crisis en contra del gobierno regional y en Arequipa. No me parece responsable.

Peo usted está atacando al mensajero y la verdad es que si hay esa pretensión.

La pretensión es ilegal de estas empresas.

Usted se opone a todo lo que es el proyecto. Cuestiona el modelo de inversión, modelo que no debe ser de 200 hectáreas sino de 5 hectáreas, ¿Cuál es el fundamento?

En la región Arequipa tenemos varias irrigaciones. La Ensenada Mollendo, San Camilo, La Joya, San Isidro, San José, La Joya, Yuramayo, Quiscos, Majes I. Todas tienen cinco hectáreas. En Majes hay 16 mil hectáreas, 3200 parceleros, colonos, dueños de su terreno. Se generó un bienestar para 150 mil personas. Este modelo de parcelación de cinco hectáreas desarrolló una clase socioeconómica media. Nos permiten tener el pan en nuestra mesa a precios económicos . En Majes, hay un dinamismo económico, clínicas, colegios, restaurantes, hoteles, bancos, financieras, todo tipo de efecto colateral.

Tampoco es un buen ejemplo de riego. En el subsuelo hay 500 millones de metros cúbicos que están provocando derrumbes ¿Ese modelo queremos repetir?

De ninguna manera. Hay que concientizar a los agricultores sobre mejores prácticas de riego . Si nosotros invertimos en asistencia técnica podemos revertir eso que ha sucedido. (Luego el consejero añade que en Majes hay un centro de investigación de nuevos cultivos y se está optando por cultivos rentables: uva, palta, otros)

No cree usted que Majes II pueda ayudar a reconvertir a Majes I. Se van a generar cadenas productivas.