Ana Estrada: “No estoy pidiendo solidaridad o felicitación, lo que solicito es justicia”

La activista y psicóloga Ana Estrada se pronunció sobre la audiencia que se realizará el próximo lunes 31 de enero con el objetivo de evaluar su pedido de tener una muerte digna.

“No se trata, como cada uno de ellos (los jueces) iniciaba su intervención solidarizándose conmigo, todos decían: ‘La felicito por haber terminado el colegio, la universidad, a pesar de las circunstancias y nos solidarizamos’. No es la función del juez, yo no estoy pidiendo solidaridad o felicitación, de repente suena duro, pero no es lo que pido, yo lo que estoy solicitando es justicia y formalidad“, dijo en RPP Noticias.

Asimismo, Estrada señaló que, en la audiencia del último 17 de enero, su intervención fue muy breve y los jueces, que debían “revisar e interpretar jurídicamente el fallo”, no lo hicieron, sino que —al contrario— hicieron preguntas que no tenían por qué relacionarse.

“Me sorprendió mucho lo que empezó a suceder. Mucho más el primer magistrado, que me hace esta pregunta acerca de rendirme. No se trata de eso, está cuestionando cosas que no tiene que hacer un juez”, detalló.

“Más allá de que entiendan lo que pasa, lo que tiene que suceder este 31 es lo que debió haber sucedido el 17, que es enfocarse en la revisión de la sentencia que hizo el juez en la primera instancia, donde falla a mi favor al indicar que tienen que respetar mi voluntad y que no se tiene que criminalizar a nadie en el día o la fecha que yo decida solicitar la eutanasia”, acotó.

Ana Estrada: acción de amparo

En febrero de 2020, Ana Estrada Ugarte, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentó una demanda de amparo contra el Estado a fin de que se reconozca su derecho a una muerte en condiciones dignas.

La acción se dirigía contra el Ministerio de Salud, EsSalud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, se solicitaba la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, que sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años el delito de homicidio piadoso.

“Los efectos desplegados por dicha norma lesionan su derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas, a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y constituye, además, una amenaza cierta e inminente a no sufrir tratos crueles e inhumanos”, señalaba el comunicado defensorial.