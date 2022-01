Surco: ofrecen S/ 1.500 y una entrada de Rauw Alejandro por hallar a perrita

Una familia está desesperada desde la desaparición de Alana, una perrita cocker de dos años. La mascota huyó de su hogar, en Surco, el último jueves 27 de enero y, hasta la fecha, sus dueños no tienen noticias de ella.

Por ello, están ofreciendo una recompensa de 1.500 soles y una entrada al concierto de Rauw Alejandro en la zona Todo de ti para la persona que les dé información sobre su paradero.

“No tenemos idea de cómo ha podido salir porque no han forzado las cerraduras y no se han llevado nada de la casa. Hemos revisado los videos para ver cómo salió, pero no hemos encontrado mayor información”, comentó una de las personas que la cuida a este diario.

La mascota es de tamaño mediano, de color caramelo y con manchas blancas en el cuerpo. Es tranquila y muy obediente.

Las personas que deseen apoyar en su búsqueda, pueden comunicarse a los siguientes números: 994 478 525 o al 965 058 303.

Dueños ya revisaron las cámaras de seguridad, pero aún no tienen noticias del can. Foto: Twitter @macv282

Piden apoyo para perritos con discapacidad

El albergue Milagros Perrunos rescata, apoya y rehabilita a perritos atropellados, maltratados y que están en situación de calle. Pero como todos estos tratamientos son costosos, han sacado a la venta un calendario 2022 donde relatan y explican cada historia de los canes. Con esto financian cada historia.

“Nos quedan muchos calendarios aún, júntate con tu familia y amigos de la chamba para pedir varios y así estarás ayudando a nuestros más de 120 animalitos de Milagros Perrunos”, escribió la encargada del espacio, quien pidió mayor apoyo.