Chorrillos: piden ayuda económica para mujer que fue atacada por pitbull

Hace tres semanas, su vida cambió. Una cosmetóloga de 55 años se dirigía a un centro de abastos de Chorrillos cuando un perro pitbull se le acercó y le hirió el brazo. El animal estaba con un joven, pero este no hizo nada para auxiliarla ni para detener al can, que, según denunció ella, no tenía correa ni bozal.

Producto del violento ataque, Haydeé Pomasonca tiene una triple rotura en el brazo derecho, por lo que no puede trabajar ni hacer sus actividades con normalidad.

“Yo estaba caminando cuando el perro, de la nada, se me prendió del brazo derecho. Yo pedía auxilio, pero el joven solo miraba y llamaba de lejos a su perro. Cundo me soltó el brazo se fue a mi cara y luego a mi pierna”, relató la mujer a Panamericana noticias.

El hecho ocurrió el último jueves 6 de enero y, según la cosmetóloga, hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de ayuda. Incluso el mismo día del accidente los dueños del animal se negaron a trasladarla a un centro de salud. “Una de las vecinas me llevó al hospital Casimiro Ulloa”, precisó la víctima, quien es responsable de su hogar.

Luego de un par de días, y al notar que no tenían intensiones de asistirla, la víctima colocó una denuncia. Sin embargo, esto enfureció aún más a la encargada del animal. “Desde ese momento no sé nada de ellos”, lamentó.

Necesita cirugía

Los doctores han dado de alta a la paciente, pero aún así su diagnóstico es crítico. Según detalló, necesita una cirugía para recuperar la movilidad de su brazo derecho.

“Tengo una triple rotura. Por fuera ya me han sacado los puntos, pero por dentro sigue mal. El brazo no tiene estabilidad y sigue hinchado. Hasta me puede dar una gangrena o cortar el brazo. Pido ayuda, por favor”, suplicó la fémina.