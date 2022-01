Arequipa: Cobra no aceptó levantar riesgos, pero hay cláusula anticorrupción

La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) dio a conocer su plan de mitigación ante los cuatro riesgos de la Adenda 13 para Majes Siguas II, advertidos por Contraloría. René Cruz, gerente de Majes, explicó que la concesionaria Cobra no aceptó modificación en tres de los riegos que le competen.

El primero, que no se incluya penalidad por si se resuelve el contrato por actos de corrupción . Según Contraloría no existe efecto disuasivo en la cláusula pese a que contratos por Asociación Público-Privadas (APP) se incluyen penalidades del 10% al monto de la liquidación del contrato. “El concesionario indicó que la adenda 13 estaba cerrada y volver a modificarla implicaba todo una revisión”, expuso Cruz. El funcionario dijo que como contingencia se planteó una cláusula anticorrupción: “si se demostraran (actos de corrupción) caduca el proyecto sin reconocimiento alguno al concesionario y se levanta las garantías de fiel cumplimiento que bordean los 100 millones de dólares. Por parte del Estado estamos protegidos”, dijo.

En cuanto a los pagos por el “cambio tecnológico” de US$ 104 millones, el ente control advirtió que la adenda 13 estipula el pago obligatorio de las obras en dos partes (mes 55 y mes 66 del periodo constructivo) aún si no hayan sido concluidas conforme al calendario. Para Contraloría colisiona con lineamientos de contratos de APP. “Nos dieron la misma respuesta”, sostuvo Cruz. Ante ello, elaborarán un manual de buenas prácticas de construcción, entre otras acciones.

Otro punto polémico es la Garantía de Fiel Cumplimiento (GFC). Es una fianza equivalente al 10% de la inversión que la empresa deposita y se ejecuta en caso de incumplimiento.

Contraloría advirtió que el nuevo contrato no consideraba una GFC sumando las nuevas obras por el cambio tecnológico que totalizan US$ 655 millones. El cálculo se hace sobre el 10% de US$ 550 millones (sin Adenda 13). Cobra debe consignar dos tipos de garantías: cumplimiento del contrato y ejecución de obra . Según Cruz , estas llegarán a US$ 100 millones hasta cuando se haga el cierre financiero de Majes II.

“Lo que cubre al Estado con más US$ 20 millones adicionales”, sostuvo. Acotó que no hay perjuicio. Además aclaró que la negociación conjunta entre Cobra y región para elaborar la adenda, iniciaron en enero 2020 y demoraron un año. Contraloría identificó como riesgo la no entrega de la totalidad de terrenos para el proyecto por parte de Autodema. Sobre ello el gerente de Majes II sostuvo que solo les falta adquirir 4 parcelas en la zona de inundación para la represa.

Sobre esto el gerente regional de Control, Fabio Niño de Guzmán, indicó que ellos ya cumplieron su labor. “El informe previo no es obstáculo para que la toma o no de decisiones de la gestión (…) Quien tiene la autonomía es el gobierno regional y asumirá las consecuencias de sus decisiones” , declaró.

“Es una situación delicada”

Ante el pedido de Cobra de ingresar a la etapa de trato directo, una fase previa a un posible arbitraje, el Gobierno Regional de Arequipa aún no se pronunciará. El gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo, indicó que es una situación muy delicada y no adelantarán opinión. Indicó que con esto se cierran algunas ventanas para reactivar las obras, pero que aún se puede firmar la adenda 13 en el periodo de trato directo. Sobre la respuesta del GRA a la primera carta de intención de ir a un posible arbitraje, Arroyo sostuvo que entre ayer y hoy se contestará.