Madre pide ayuda para recuperar implante auditivo de su hija de 5 años

Con información de Giuliana Castillo / URPI - LR

La señora María Quispe pide ayuda para recuperar el implante coclear de su hija de cinco años. El aparato se habría caído en un taxi que trasladó a la familia desde su casa, en San Martín de Porres, hasta la clínica donde se atiende la niña en la cuadra 20 de la avenida Brasil, en Jesús María.

“Estoy segura que se cayó en el taxi y me he dado cuenta apenas bajamos, pero el vehículo ya no estaba. Estoy pidiendo apoyo a las personas que tal vez pudieron encontrarlo o al mismo taxista”, dijo la señora Quispe.

La mujer contó que Luhana perdió la audición a los dos años y gracias al aparato pudo aumentar su capacidad del habla en un 80%.

“El dispositivo es exclusivo de Luhana, no le va a servir a nadie más. Ahora que comienzan las clases, mi hija lo necesita más. Hemos hecho de todo para que ella tenga el dispositivo. Por favor, si lo han encontrado devuélvanlo se lo agradeceremos mucho. Nosotros no podemos volver a pagar más de 10.000 soles por él”, comentó la madre.

El implante auditivo está valorizado en más de 15.000 soles. Un gasto que los padres no pueden volver a costear.

PUEDES VER: Toque de queda no va más y fiestas siguen prohibidas

Por ellos, si tiene alguna información del aparato, comunicarse al 919 042 986 o 995 271 052.