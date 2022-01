Rímac: joven es hallada sin vida dentro de la habitación de su vivienda

Con información de Deysi Portuguez/URPI-LR

Han pasado cuatro días desde la muerte de Naydelin Angela Mamani Cano, una joven de 18 años que fue hallada sin vida en la habitación de su casa, ubicada en el sector Leoncio Prado en el distrito del Rímac.

La adolescente había regresado a su vivienda de una reunión familiar el pasado fin de semana junto a Alessandro Chumpitaz (19 años), quien sería su pareja. La familia sospecha y acusa a Chumpitaz, quien fue la última persona que vio con vida a Mamani Cano.

PUEDES VER: Capitán de barco petrolero afirma que Repsol lo engañó

“Nosotros no lo conocíamos. Mi hija estaba saliendo con el muchacho desde hace dos semanas. Ellos han estado en una reunión familiar y ha llegado a la casa con él. Ella tenía una vida por delante, era alegre, tenía sueños y este desgraciado le ha quitado las alas”, denunció la madre.

Alessandro Chumpitaz (19 años) fue la última persona que que vio con vida a Mamani Cano. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR

“Yo se que mi hija no se ha matado, él me la ha arrebatado. Quiero justicia para ella. No quiero que a otra muchacha le pase eso. Queremos que lo capturen de una vez, ni una más, por favor”, agregó.

Las cámaras de seguridad detallan que ambas personas ingresan al domicilio a las seis de la mañana y, una hora después, aproximadamente, Chumpitaz se retira del inmueble. La familia exige justicia y que les entreguen la necropsia para continuar las investigaciones. Además de la captura del joven, quien está prófugo.

“Tenemos pruebas para acusarlo, él ha estado en la reunión de un familiar del papá de mis hijas. Han estado bailando, en el cuarto hay muchas pruebas. Parece que se hubiese suicidado, pero no fue así. El celular (estaba) cargando”, concluyó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).