Puno: buscan a menor de 13 años desaparecida hace una semana en Macusani

Diocelin Cuba Quispe (13) desapareció el último 19 de enero en la ciudad de Macusani, provincia de Carabaya, región Puno. Su madre, Gloria Quispe Mayta, está desesperada y pide a las autoridades que se intensifique su búsqueda.

Según declaró a una radio local, ha visto un video de cámaras de seguridad de la zona donde se aprecia que una mujer, al parecer mayor de edad, está conversando con su hija y luego se van juntas.

“ En cámaras vi que se fue con una chica mayor de edad . Por favor, no me haga esto. Quiero saber donde está y cómo está mi hija, no quiero perderla. Me falta un brazo, una cabeza sin ella. Por favor, una semana ¿Dónde está mi hija?” mencionó Quispe.

Diocelin al momento de desaparecer vestía una polera amarilla, pantalón negro y zapatillas negras.

Nota de alerta sobre desaparición de menor de 13 años. Foto: PNP

Si alguna persona tiene información sobre su paradero puede contactarse al número 955 739 435 o acudir a la comisaría más cercana.