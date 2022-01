Declaran en emergencia la seguridad ciudadana en Trujillo

El pleno del concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), tras una intensa sesión realizada este jueves 27 de enero, por unanimidad, declaró en emergencia la seguridad en la ciudad debido al alto índice de criminalidad, que en lo que va del año 2022 ha causado 26 homicidios.

Además, los regidores exigen la presencia, en la metrópoli, del ministro del Interior, Avelino Guillén Jáuregui, para abordar la situación y tomar acciones concretas en contra de la ola de criminalidad imperante.

Regidores exigen más policías y patrulleros para Trujillo. Foto: La República

Asimismo, se requerirá a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM), a través del Gobierno Regional La Libertad (GRLL), que se dote de más efectivos policiales y logística que fortalezca la respuesta contra la delincuencia. Por su parte, los concejales que integran la comisión de Seguridad Ciudadana deberán realizar un diagnóstico y plantear una serie de propuestas para mitigar esta problemática.

“Como MPT no nos quedamos de brazos cruzados esperado que el Gobierno central declare en emergencia la seguridad en la provincia. Vamos a seguir poniendo nuestros mejores esfuerzos para luchar contra la inseguridad en Trujillo. La PCM nos tiene que escuchar. No podemos permitir que el índice delincuencial, que no solo se trata de homicidios, siga incrementándose en la ciudad”, afirmó a la prensa el alcalde José Ruiz Vega.