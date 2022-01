Cusco: bebé de dos meses fue trasladado a Lima por cuadro grave de COVID-19

Un bebé de dos meses de edad, con cuadro grave de COVID-19, fue trasladado de emergencia a Lima la noche del último martes luego de permanecer internado por una semana en el Hospital Regional del Cusco . En este nosocomio, no se cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para niños. El menor fue recibido en el Hospital del Niño y ya se encuentra estable.

Hace siete días, el jefe del área COVID del hospital regional, Enrique Arana, advirtió que la condición del bebé era crítica y que, si no mostraba mejoría, el traslado era su única esperanza de vida. Para cuidarlo por una semana, los médicos adaptaron un ventilador mecánico y otros equipos de UCI de adultos.

Para resolver esta carencia, el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, sostuvo que se adecuarán áreas para la atención de casos graves de COVID-19 en niños. Dijo que equipar UCI pediátrica en estos momentos no sería viable. “Esta pandemia nos vuelve a golpear. Las necesidades varían, ya no tenemos las carencias de la primera y segunda ola, pero esta tercera está afectando a los niños y no hemos previsto eso. Comprar estos equipos tardaría dos o tres meses. Necesitamos una respuesta ya”, dijo.

Los casos en menores siguen en aumento en la región imperial. En el hospital regional ya son 14 niños hospitalizados , cinco de ellos menores de un año. Para el intensivista, Enrique Arana, el panorama es preocupante. Solo en una semana, nueve niños tuvieron que ser internados.

Vacunación para niños

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco, lanzó ayer la campaña de vacunación ‘Vacuna Cole’ para inmunizar a los menores de 11 años. Se empezará hoy y mañana con los niños de 10 y 11 años y aquellos de 5 a 11 años con comorbilidades o enfermedades raras. La jornada será de 8 de la mañana a seis de la tarde en 13 puntos de vacunación: I.E La Merced, I.E San Francisco de Asís, I.E Luis Vallejo Santoni, I.E Fe y Alegría N°20, I.E Santa Ana, I.E San Gabriel, I.E Garcilaso, I.E Bolivariano, estadio Garcilaso, Unsaac, UAC, Instituto Túpac Amaru y la I.E Velasco Astete.

En la primera etapa se aplicarán 28 mil dosis. Se espera la llegada de más lotes pediátricos en los siguientes días para vacunar a los más de 178 mil menores de 12 años de toda la región. Se invocó a los padres de familia llevar a sus hijos a vacunarse. El propósito es que los niños estén protegidos para el inicio de las labores escolares previsto para marzo.

Contagios y decesos en aumento

En Cusco, al día se contagian mil personas y muere una por COVID-19, en promedio. Según el último reporte de la Geresa, ya son 26 606 casos y 39 fallecidos por coronavirus.

El intensivista Enrique Arana se mostró preocupado. “Es alarmante, en nuestro hospital hemos tenido cuatro fallecidos en un solo día”, subrayó. Dijo también que a diferencia de la primera y segunda ola, los pacientes niños son más frecuentes. Pidió que se contraten más especialistas pediátricos.