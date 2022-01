Arequipa: concesionaria de Majes II plantea el trato directo

Cobra, la empresa concesionaria de Majes Siguas II, dio un paso más para dar por concluido el contrato del megaproyecto con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Ayer le comunicó al Sistema de Controversias Internacionales de Inversión (SICRESI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) su intención de iniciar el trato directo con el Estado, así como el arreglo de la controversia.

El trato directo es la etapa previa a la interposición de un arbitraje, en aras de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio en la medida de lo posible. El documento también le fue enviado a la gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire y al gerente de Autodema, Arturo Arroyo.

Trascendió que Cobra que integra la concesionaria Angostura Siguas inició este proceso, en vista de que, hasta la fecha, el gobierno regional no respondió a la carta enviada el 10 de enero para iniciar la caducidad del contrato.

En su comunicación del 10 de enero, la concesionaria fundamentó su decisión de poner fin al contrato aduciendo una serie de incumplimientos en los que incurrió el GRA, como no suscribir la Adenda 13, que no les hayan entregado el control del proyecto al no haber liberado la totalidad de las tierras de Pusa Pusa para ejecutar las obras. Además exponen la falta del otorgamiento de la garantía soberana.

Con el inicio del trato directo, la concesionaria ahora apunta a acordar con el GRA y el Estado peruano, el pago de cualquier obligación pendiente bajo el contrato, daños y perjuicios que, según su postura, le han sido causados durante la concesión, así como por las suspensiones e incumplimientos del GRA. A lo largo de todo el documento, reiteran en todo momento que los incumplimientos fueron de parte del GRA.

La concesionaria y los inversionista s evalúan que todos los daños que le fueron ocasionados exceden la cifra de 220 millones de dólares . No descartan que este monto se ajuste o incremente de forma considerable. Además de esto señalan que luego precisarán a cuánto asciende el daño emergente y el lucro cesante.

Acusan al Estado

En otra parte de la carta, la concesionaria hace una grave acusación y culpa al Estado peruano de haber incumplido sus obligaciones internacionales. “El Estado peruano ha hecho dejación de sus obligaciones al no implementar todos los mecanismos necesarios para la firma de la Adenda 13, no otorgar la garantía soberana y no involucrar los medios necesarios para asegurar la ejecución del contrato”, dice el documento. También le piden una reunión en fecha y hora que ellos determinen.

Casi al finalizar, Cobra señala que si no hay acuerdo tras el trato directo, llevarán el caso al arbitraje internacional ante el CIADI.

Tras recibir la carta, ayer la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez y el equipo técnico legal del Gobierno Regional y Autodema se reunieron con el viceministro de Economía, Alex Contreras, para analizar el documento.

Hancco considera que Cobra se está adelantando

El presidente del Consejo Regional de Arequipa, José Luis Hancco, indicó que la empresa Cobra se está adelantando al inicio de trato directo con el GRA para resolver las controversia. Explicó que la entidad tenía 30 días para contestar la intención de caducidad propuesta por el privado.

“En el trato directo existe la posibilidad de resolver las inquietudes de la carta de la empresa”, indicó.

Admitió que le preocupa las demoras en la elaboración del dictamen por parte de la Comisión de Agricultura. “Lo que tenemos que tocar es si la gobernadora debe firmar o no la adenda 13. Ver otros aspectos sería innecesario”, dijo. Agregó que el tema lo politizaron cuando el debate debe ser técnico. Pidio intervención de los congresistas para la puesta a punto de Majes I.