Tumbes: piden celeridad para traslado de adulta mayor que sufrió contusiones cerebrales

Familiares piden ayuda de urgencia. Tras más de 20 días internada en un nosocomio de Tumbes, una adulta mayor aún no logra ser intervenida o derivada a un hospital que cuente con los especialistas y los equipos para tratar su enfermedad.

Como se informó con anterioridad, Francisca Chuquihuanga, de 74 años, sufrió contusiones cerebrales múltiples e hidrocefalia por lo que tuvo que ser internado en Hospital Regional II - 2 Jamo el pasado 2 de enero. Sin embargo, el establecimiento de salud no cuenta con un neurocirujano por lo que ahora requiere ser derivada a otro nosocomio; sin embargo, la lentitud de las autoridades no lo permite, asegura su sobrina, Elena Zamudio.

Adulto mayor se encuentra a la espera de un traslado a un hospital de mayor complejidad. Foto: Elena Zamudio

“No se toman la molestia de responder las referencias enviadas a (los hospitales), recién cuando se les escribe directamente te dan una respuesta. Hasta el momento les he escrito personalmente al Hospital Nacional Cayetano Heredia, al regional de Lambayeque y al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas pero todos me han dicho que no cuentan con camas UCI”, explicó la familiar.

Por otro lado, Zamudio señaló que el neurocirujano que llegó el pasado 10 de enero al hospital de Tumbes solo le colocó el catéter para atender la hidrocefalia; sin embargo, todavía no se intervienen las contusiones cerebrales múltiples, pese a lo prometido por la principal autoridad del nosocomio. Al cierre de esta nota, intentamos contactar con el director del establecimiento de salud, pero no se obtuvo una respuesta.