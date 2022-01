Tacna inició la vacunación a niños y Arequipa lo hará desde el jueves

Un niño de 7 años fue el primero en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Tacna. Al menor se le aplicó la dosis de Pfizer ayer en el centro de Educación Básica Especial (Cebe) Félix y Carolina de Repetti. De esta forma inició la inmunización a los niños en el sur.

La Dirección Regional de Salud de Tacna (Diresa) informó que las dosis se aplicarán primero a los niños de 10 y 11 años , y a los menores de 5 a 11 que tengan comorbilidades. La meta es inmunizar a 40.000 y para ello Tacna recibió el lunes 9 900 dosis de Pfizer. Esta campaña solo se realizará en los colegios que la Diresa anuncie a diario en su página oficial de Facebook.

Otro centro en el que inició la vacunación fue el Cebe Beata Ana Rosa Gattorno en el distrito de Gregorio Albarracín, también para niños con comorbilidades. Para los menores de 10 y 11 años se habilitó el colegio de varones Coronel Bolognesi.

Un aspecto importante es que solo pueden acudir a los colegios dispuestos para la vacunación los niños matriculados en dichas instituciones. Hoy se sumarán los centros educativos Federico Barreto, Wilma Sotillo, Mariscal Cáceres, Luis Alberto Sánchez, Enrique Pallardelli y Don José de San Martín. El horario de atención será de 8.30 a 13:00 horas , pero puede variar según la demanda. Los cambios serán anunciados a través de los medios de comunicación y por el Facebook de la Diresa.

Arequipa lista

Todo está listo para que arranque la vacunación a niños en Arequipa. Las jornadas se realizarán por grupos. Los primeros serán los de 10 y 11 años que suman cerca de 49 mil menores en toda la región. Los de la zona urbana podrán vacunarse entre los días jueves 27 al domingo 30 de enero en las capitales de las 8 provincias. En la ciudad de Arequipa se dispuso 26 puntos. Además, está el Vacunacar en la playa del Colegio San José, que solo atenderá el sábado 29 y domingo 30. En la provincia de Castilla se inmunizará en 4 colegios. Mientras que en Condesuyos y La Unión solo se tiene un punto. En cambio, en Camaná y Caravelí se vacunará el jueves 27 y viernes 28 de enero. En Islay serán 6 días de inmunización hasta el martes 1 de febrero.

Giovanna Valdivia, coordinadora regional de Inmunizaciones, sostuvo que para esas fechas también podrán aplicarse las dosis los que padezcan alguna comorbilidad que son alrededor de 741 infantes.

Ayer arribaron las 37 300 dosis Pfizer a los almacenes de la Gerencia Regional de Salud. Si bien no cubren a todos los de 10 y 11, sostuvo que al no programar jornada en zonas rurales no habrá inconvenientes. “La vacunación va a ayudar a prevenir que la infección sea grave. Sobre todo, ahora que vemos que los niños se contagian. A los padres decirles que es la mejor medida preventiva”, indicó Valdivia.

Puntos de vacunación en Arequipa. Infografía: Roxana Mamani

En Cusco aún no se programó