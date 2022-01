SMP: roban más de S/ 60 mil soles a hombre que compró camioneta en una página falsa

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre una nueva modalidad de estafa en la que bandas criminales clonan las páginas web de reconocidas empresas que ofertan vehículos en línea. Un hombre fue víctima de este tipo de acto delincuencial luego de pagar más de S/ 60.000 por una camioneta Toyota Hilux que nunca se le llegó a entregar.

El jefe de estafas de la Dirincri, coronel Luis Humaná, dio a conocer a Latina que las organizaciones criminales clonan las páginas web para conseguir considerables sumas de dinero. “En esta ocasión han clonado, utilizando los logos y fotografías de la empresa cemento Pacasmayo”, aseguró.

El matinal también detalló que el agraviado compró una camioneta Hilux de S/ 60.000. Así, se contacto con el supuesto vendedor, quien le solicitó S/ 6.000 más para enviarle la factura a su correo electrónico. El afectado realizó el depósito bancario y lo citaron en un punto de la Panamericana Norte para que supuestamente se le entregue el vehículo.

“Eso no sucedió. La persona al querer ir a recoger el carro, ya le habían dicho que había perdido”, aseguró Luis Humaná.

El hombre denunció la estafa ante la Policía, quienes lograron detener en el distrito de San Martín de Porres al receptor de los S/ 66.500 que depositó el agraviado. Esta persona fue identificada como Carlos Sánchez Soria y formaría parte de la organización criminar ‘Los Reyes de la venta de vehículos’.

“Yo he sido contratado para que pueda retirar el dinero. (...) Lo único que hago yo es abrir la cuenta corriente como empresa para que mediante la empresa se hagan depósitos. De ahí que yo haga las publicaciones, no. No conozco nada de informática”, declaró el sujeto al ser intervenido por los efectivos policiales.

El medio dio a conocer, además, que Carlos Sánchez será acusado por el delito contra la tranquilidad pública, suplantación de identidad, delito de informática y el delito de estafa agravada.