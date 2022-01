Lambayeque: citarían a sesión de consejo a gerentes de Educación y Salud

Los gerentes regionales de Salud y Educación de Lambayeque serán citados a sesión de consejo extraordinaria para que expongan ante los legisladores regionales el plan de sus respectivos sectores, en lo que respecta a la tercera ola de la COVID-19 y el próximo retorno a clases.

El promotor de este pedido es el consejero Manuel Huacchillo, quien, en diálogo con este diario, explicó que espera que el consejero delegado programe la presencia de los funcionarios para este viernes 28 de enero y así “puedan exponer las acciones que llevan a cabo” en sus portafolios.

Consejero regional Manuel Huacchillo. Foto: LR

En cuanto al titular de Salud, Alipio Rivas, Huacchillo criticó que él y sus pares no saben “de qué manera se está ejecutando el plan estratégico, puesto que no se ha convocado al gremio médico ni al comando COVID-19. (No sabemos) en qué condiciones estamos afrontando esta pandemia”.

Consideró necesario que se agende su pedido ante la letalidad registrada y los nuevos contagios en los primeros días del 2022.

Educación

Se hará lo propio con el gerente José Delgado, a quien pedirán el registro de colegios habilitados, de aquellos que están en reconstrucción y de las instituciones de las provincias de la sierra que cuentan con presupuesto para su operatividad para el retorno de los menores en edad escolar.