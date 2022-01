Científico experto en derrames: “Sí hubo negligencia de Repsol”

Con la experiencia de haber estudiado el mayor vertido de hidrocarburos de la historia –la explosión y hundimiento de una plataforma petrolífera en el Golfo de México, en 2010–, el peruano Gino Passalacqua Walter es un especialista en este tipo de desastres. La República compartió con el oceanógrafo Passalacqua las imágenes satelitales del PeruSAT-1, captadas el domingo 23 de enero, y el científico manifestó que la dimensión del derrame es considerable porque fueron insuficientes las medidas de prevención.

Gino Passalacqua también dijo que el estimado de 6.000 barriles de petróleo podría ser ampliamente superado, porque considera que las acciones que se aplican para impedir que siga expandiéndose hacia el norte, no son las adecuadas o son de poca escala.

Cuando se le indicó que Repsol había anunciado que para fines de febrero completaría la limpieza de las playas afectadas por el hidrocarburo que se fugó, debido supuestamente a la ruptura de las conexiones de la terminal multiboyas n.° 2 frente al mar de Ventanilla, Gino Passalacqua consideró que la proyección no es realista. Especialmente por la forma en que se está tratando de retirar el petróleo.

“No (sucederá la limpieza total al final de febrero), con el nivel de respuesta al desastre que estamos viendo. Están mintiendo (Repsol), o las personas encargadas no tienen idea de cómo hacer operaciones de limpieza”, explicó Gino Passalacqua.

El oceanógrafo peruano es asesor científico de Save the waves –que se dedica a la protección de los ecosistemas marinos donde se practica el surf– y labora para la compañía Mar Oceanographic LLC, de San Diego, California (EE. UU.). Esta empresa produce boyas para la investigación y el monitoreo oceanográficos.

Passalacqua criticó que no se aplicasen medidas que atenuaran el impacto del derrame de petróleo, cuando el buque tanque italiano Mare Doricum descargaba el hidrocarburo en el terminal multiboyas de Repsol: “La solución depende de las medidas de contención y en este caso (del Perú) las medidas de prevención que he visto han sido muy pobres”, señaló.

Por eso, no dudó en señalar que existe responsabilidad de la compañía Repsol.

“Según mi opinión como peruano, sí hubo negligencia de Repsol al no tomar las medidas de contención inmediatas. El no activar Repsol el plan de contingencia, y al decir que solamente se le derramó un barril, y cuando en una entrevista una representante dijo que solo se había visto un poquito de petróleo en la superficie, ahí sí tiene que haber habido un nivel de negligencia de Repsol al no activar su plan de contención”, argumentó Passalacqua.

Crece la ola negra

Con un Ph.D. en oceanografía costera y una maestría en oceanografía física, el experto en derrames de petróleo Gino Passalacqua comparó lo sucedido en el Golfo de México con el caso peruano.

“Por mi experiencia en los derrames de petróleo, el volumen inicial que se menciona de los 6.000 barriles siempre termina siendo mucho mayor. El volumen inicial que dijo sobre el derrame en el Golfo de México la compañía BP (British Petroleum) fue mucho menos de lo que realmente fue al final”.

También mencionó el uso de los skimmers para recoger el petróleo, que en algunas zonas de las costas afectadas se han comenzado a usar.

“La estructura de cómo funciona la respuesta de un derramamiento de petróleo en Estados Unidos es muy diferente al Perú. La forma de contenerlo es con skimmers, que he visto que tiene el Perú. Pero el tamaño del área que pueden cubrir estos skimmers es mucho menor de lo que ya se expandió la mancha en el Perú. Los skimmers son unos barcos con unos flotadores que tienen una máquina que va como pescando el petróleo de la superficie y va succionándolo”, relató Passalacqua.

“Es probable que pueda llegar al norte. Hay varios factores que son el viento, las corrientes y el oleaje, esta semana va a entrar un oleaje intenso desde el norte que va mezclar más el petróleo”, adelantó el científico peruano.

Efectivamente, las manchas de petróleo ya fueron avistadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en las playas del norte, más precisamente en Punta Salinas, donde se encuentra una reserva nacional que consiste en islas, islotes y puntas guaneras.

El biólogo responsable de la Unidad de Monitoreo, Vigilancia y Control del Sernanp, Deyvis Huamán, estuvo en el lugar y observó imágenes devastadoras del impacto del derrame de petróleo.

Impacto profundo

“A primera vista registramos aves muertas en el islote Pescadores. Estamos registrando diariamente más de 10 aves muertas en el islote, desde el 18 de enero que estamos saliendo a campo. Hemos registrado chuitas, cormoranes, guanay, piqueros y pingüinos”, narró el biólogo Deyvis Huamán.

“Conversando con los pescadores, la pesca del pejerrey, cabrilla y otras especies ya no se puede realizar. Definitivamente ha habido afectación. No hemos evidenciado varamientos de peces, pero, probablemente estos peces estén contaminados de petróleo y puedan morir más adelante”, manifestó el biólogo de Sernanp.

Desgraciadamente, especies en peligro, como la nutria, es una de las más afectadas, según una primera observación de Sernanp.

“La nutria es una especie en peligro, y que mueran nutrias por efectos de la contaminación del petróleo, se podría hablar de una extinción local”, señaló el biólogo de Sernanp.

Mientras tanto, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán Mendoza, informó a La República que el Estado ha iniciado acciones legales contra la empresa de hidrocarburos Repsol por los daños ocasionados por la fuga de petróleo.

‘’El Estado hará una reclamación de dos tipos. La primera -que ya está iniciada-, que es la investigación por el delito de contaminación, dirigida contra tres funcionarios empresariales de la refinería de La Pampilla, y que inicialmente han sido detectados como presuntos responsables de este hecho’', dijo .

Los funcionarios son el jefe del terminal marítimo 2 de La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie; la gerente de Calidad y Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y el gerente de Producción, José Reyes Ruiz.

“El procurador también indicó que el Estado presentará una demanda de indemnización por daño ambiental. Todavía no podemos hablar de un monto porque la marea negra continúa ocasionando daño. Yo estimo que en un mes se podrá tener una cifra aproximada”, indicó el procurador.

Sanción por daño ambiental es de 7 años

El especialista en derecho ambiental Percy Grández señaló que en la vía penal los representantes de Repsol podrían ser sancionados con siete años de prisión por el delito de contaminación ambiental.

Percy Grández, quien es asesor legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), afirmó que la demanda que interponga el Estado peruano será la primera de su tipo en el país.

“El Código Civil permite que determinadas instituciones presenten demandas contra empresas que ocasionan daños ambientales, pero nunca se había hecho”, dijo.

También resaltó que el Estado puedo haber actuado de forma más oportuna. “El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) fue al lugar de los hechos el domingo, y lo ideal hubiera sido que las medidas de reparación se ordenaran el mismo día, y no el martes, como ha sucedido”, anotó.