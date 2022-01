Gobierno anuncia que fiestas y reuniones sociales continúan prohibidas pese a suspensión de toque de queda

Las fiestas y reuniones sociales se mantendrán prohibidas, pese a que se anunció el levantamiento del toque de queda desde el jueves 27 de enero. Así lo anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos, tras la reunión del Consejo de Ministros realizada este miércoles 26.

El titular del sector detalló que continuará vigente la normativa con respecto a la paralización de las actividades con gran concentración de personas como las fiestas.

“(Las discotecas y bares) pueden funcionar, pero (las reuniones) están prohibidas, eso no se ha modificado, las reuniones sociales, las aglomeraciones de gente, eso sigue vigente. No es que se termine el toque de queda para que haya fiestas. De ninguna manera. El decreto supremo es un decreto que marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas ”, precisó en declaraciones a Canal N.

Asimismo, Cevallos mencionó que se suspendió el toque de queda para que las personas lleguen con más tranquilidad a sus hogares y no se expongan a un transporte lleno.

“ Pero eso no quiere decir de que las fiestas, las reuniones sociales, las aglomeraciones están permitidas. Están prohibidas expresamente en los decretos supremos que están vigentes ”, reiteró.

Por otro lado, reiteró que estos establecimientos pueden funcionar, pero siempre cuidando “el distanciamiento y que los mayores de 40 años tengan su dosis de refuerzo”. Cabe resaltar que la inmovilización social obligatoria regirá hasta este miércoles 26 de enero. Luego, entrará en vigencia las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo.

Perú continúa con un alto número de infectados por la variante ómicron. Según el último reporte mencionado por Cevallos a La República, más del 95% de casos detectados en Lima y Callao pertenecen a este linaje. A nivel nacional, todas las regiones ya tienen al menos un infectado con esta nueva modificación del virus.