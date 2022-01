Tras el fin del toque de queda, ¿podrán funcionar con normalidad las discotecas y bares?

Luego del anuncio del ministro de Salud, Hernando Cevallos, en el que mencionó que desde el jueves 27 de enero se levantará el toque de queda —medida impuesta a raíz de la pandemia de la COVID-19—, muchos se preguntan si los bares y discotecas podrán abrir sus puertas con normalidad.

Al respecto, el titular del Minsa reveló que la decisión de ponerle fin a la inmovilización social obligatoria fue tomada tras la reunión del Consejo de Ministros llevada a cabo el miércoles 26 de enero.

“La extensión del decreto supremo al 31 de enero, en relación a la prórroga del estado de emergencia, ahora tendrá algunas novedades. Lo primero es que se suspende el toque de queda que existía hasta ahora desde la medianoche hasta las 4.00 a. m. Por tanto, no hay más toque de queda en nuestro país (…). Consideramos que es conveniente retirarlo”, señaló para Canal N.

Sobre las fiestas y reuniones sociales, Cevallos aclaró que seguirán prohibidas, pese al reciente anuncio del levantamiento de toque de queda desde el jueves 27 de enero.

“(Las discotecas y bares) pueden funcionar, pero (las reuniones) están prohibidas; eso no se ha modificado. Las reuniones sociales, las aglomeraciones de gente… eso sigue vigente. No es que se termine el toque de queda para que haya fiestas, de ninguna manera. El decreto supremo es un decreto que marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas”, añadió.

En esa línea, el funcionario mencionó que el toque de queda se suspendió para que la ciudadanía llegue con más tranquilidad a su casa y no se exponga a un transporte lleno. “Pero eso no quiere decir de que las fiestas, las reuniones sociales, las aglomeraciones están permitidas. Están prohibidas expresamente en los decretos supremos que están vigentes”, indicó.

De otro lado, Cevallos aclaró que estos establecimientos sí pueden funcionar, pero respetando el distanciamiento social, y los mayores de 40 años deberán contar con su dosis de refuerzo.