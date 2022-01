¿Cómo logré financiar mi negocio con Prestamype? Conoce mi historia

Ya pasaron 4 años desde que empecé con mi propio negocio, todos me dijeron que era mala idea dejar un trabajo estable por un emprendimiento, pero mis ganas de salir adelante fueron más grandes. Hola, soy Marco y mi historia comienza hace 20 años cuando inicié trabajando en un taller de costura en Gamarra. Todo iba bien hasta que mi salario mensual ya no me alcanzaba para cumplir los gastos básicos de la familia. Los ahorros de toda la vida se veían afectados y me vi en la necesidad de tomar una decisión.

Luego de varios meses de analizar mi situación, con mucho temor y duda me pregunté, ¿por qué no puedo abrir mi propia costurera? Después de dar vuelta varias veces a esta idea, mi esposa cogió un lapicero y comenzó a enlistar todos los gastos que tendríamos para abrir nuestro primer taller.

Necesitábamos un local comercial, mínimo dos máquinas de coser, capital de trabajo para las telas e hilos, la garantía del alquiler y los gastos de luz y agua. Como resultado caímos en la conclusión que necesitaríamos un mínimo de S/80 mil soles para los tres primeros meses, pero los ahorros de toda la vida no cubrían con todo ese monto. Por un momento descarté la idea y pensé en conseguir otro trabajo extra, aún así sea de madrugada.

Mi esposa se negó y me dijo: “podemos pedir un préstamo”. Yo me asusté, ya que había escuchado que los bancos solían prestar a tasas de interés bastante elevadas y para un emprendimiento no sabía si iba a funcionar. Mi esposa me calmó y me animó a buscar alternativas; sean los propios bancos, cajas, cooperativas o financieras. Entonces nos programamos una semana y acudimos a solicitar más información en las agencias.

Pasamos por varias instituciones financieras, pero no calificaba, me pedían ingresos muy elevados y las entidades que sí me aprobaban me ofrecían tasas de interés muy altas y condiciones no muy favorables. Por ejemplo, una cooperativa me ofreció un préstamo personal de S/ 15 mil a una TCEA de 68,4%. Por otra parte, un banco muy reconocido del país nos ofreció S/10 mil a una tasa de 65,3% anual, pero desistimos de ella. Nuestro objetivo era invertir en nuestro futuro, en nuestro negocio y no caer en un mar de deudas.

Esa misma noche al regresar a casa después de una larga búsqueda yendo de una agencia a otra, buscamos por internet préstamos para capital de trabajo y encontramos a Prestamype. En un inicio me asusté, porque antes no había oído de ellos, pero al averiguar me enteré que son una fintech, una empresa de préstamos formal registrada en la SBS. Llamé a mi esposa y juntos dijimos, “probemos”. Llamamos a uno de los números que figuraba en su página web y nos explicaron qué empresa eran, el proceso para calificar al préstamo y sus beneficios. Nos comentaron que era una fintech especializada en brindar soluciones financieras para empresas y que el proceso para saber si precalificaba era de manera online. También me invitaron a sus oficinas para más información, pero me sentí seguro por todas las respuestas que recibí, entonces comencé a llenar el formulario.

Al terminar de completar todos los datos que me solicitaron figuraba un mensaje que decía “Precalificaste”. Debía esperar la llamada de un asesor que no tardó demasiado en contactarse con mi esposa y conmigo. Nos explicaron todas las etapas que debía pasar para acceder a un préstamo con garantía hipotecaria y me compartieron la tasa de interés mensual; 1% a 2%. Me pareció bastante atractiva entonces decidí seguir con el proceso.

Mi asesor Julio me acompañó en todo el proceso y me guió en cada etapa, desde la evaluación de la documentación de mi inmueble, la tasación hasta la firma del contrato en notaría. La tasa de interés final que obtuve fue de 17% (TCEA). Mi esposa y yo, no lo dudamos y procedimos con la firma final.

Pude acceder a S/ 70,000 gracias al respaldo de mi inmueble y un esquema de pagos accesible de pagar a 4 años. Con el préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype logré arrendar un local bien posicionada en Gamarra y ahora me va bien. La pandemia sigue siendo un problema, pero los negocios aquí se siguen reactivando. Gracias a Dios y al esfuerzo de mi señora llevo más de 6 meses con mi nuevo negocio teniendo buenos resultados.

Cada fin de mes que tengo que pagar mis cuotas no tengo problemas para hacerlo, el monto que debo pagar es accesible y espero que mi situación siga mejorando para poder amortizar todo el préstamo, pues los asesores de Prestamype me comentaron que no cobran penalidad ni cobros extra por realizar pagos adelantados.

En mi caso el préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype fue la mejor solución al momento de pedir un préstamo. Su tasa fue baja en comparación con las demás, su esquema de pago accesible y el monto al que accedí sí fue alto. Si tú buscas una alternativa de financiamiento diferente y atractiva para negocios y proyectos personales, los puedes encontrar aquí: https://www.prestamype.com/prestamos. Ellos me ayudaron a mi y estoy convencido que también te podrían dar una mano a ti.

[Publirreportaje]